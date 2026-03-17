Trump: Treffen mit Xi vielleicht in fünf bis sechs Wochen

Treffen zwischen USA und China

Washington (dpa) - US-Präsident Donald Trump will den chinesischen Staatschef Xi Jinping nun doch erst in etwa fünf bis sechs Wochen treffen. Das angepeilte Treffen sei mit Einverständnis von Peking verschoben worden, sagte er bei einem Besuch von Irlands Regierungschef Micheál Martin im Weißen Haus. «Ich freue mich darauf, Präsident Xi zu sehen. Ich denke, er freut sich auch darauf, mich zu sehen», sagte Trump weiter. Eine Bestätigung aus China lag zunächst nicht vor. Ursprünglich war das Treffen in zwei Wochen angesetzt.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte Trump eine Verschiebung seines Besuchs thematisiert. Am Montag sagte er, Washington habe Peking um eine Verschiebung um etwa einen Monat gebeten. «Ich würde sehr gerne kommen, aber wegen des Krieges möchte ich hier sein», sagte Trump mit Blick auf den Konflikt mit dem Iran.

In einem am Sonntag veröffentlichten Interview der «Financial Times» knüpfte er die Verschiebung indes daran, dass er gerne die Unterstützung Pekings bei der Sicherung der Straße von Hormus sehen wolle – noch vor dem angepeilten Treffen. «Wir würden es gerne vorher wissen», sagte Trump demnach mit Blick darauf, dass zwei Wochen eine lange Zeit seien.

US-Finanzminister Scott Bessent widersprach allerdings wenig später dieser Darstellung: «Sollte das Treffen aus irgendeinem Grund verschoben werden, liegt das an logistischen Gründen», sagte er im Gespräch mit dem US-Sender CNBC. Zudem könnten Auslandsreisen in der aktuellen Lage «möglicherweise nicht optimal» sein.