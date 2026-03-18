Deutschland-Chef von BNP Paribas schließt große Übernahmen aus

Die französische Großbank BNP Paribas schließt große Übernahmen wie die der Commerzbank aus. "Unser Weg ist das dezidiert nicht. Wir wollen keine große grenzüberschreitende Akquisition", sagte BNP-Deutschland-Chef ‌Lutz Diederichs vor dem Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten (ICFW) am Dienstagabend. "Für uns ist es besser, kleine Akquisitionen zu ⁠machen, die ⁠wir gut integrieren können, wo wir nicht Gefahr laufen, dass wir zwei Jahre damit beschäftigt sind."

Zum Tauziehen zwischen UniCredit und der Commerzbank um eine Übernahme des Frankfurter Geldhauses äußerte sich Diederichs neutral. "Ich kann jeden ‌verstehen, jeden aus seiner Perspektive ‌heraus." Das gelte für die Commerzbank und die Bundesregierung, die sich gegen einen Verkauf an die UniCredit stemmen, aber ⁠auch für die Mailänder Großbank. "Ich kann auch verstehen, wenn ‌die UniCredit eine europäische Lösung ⁠vorantreiben will", sagte er. UniCredit-Chef Andrea Orcel hatte am Montag ein offizielles Übernahmeangebot für die Commerzbank angekündigt, um die 30-Prozent-Schwelle zu überspringen und den ‌Vorstand an den Verhandlungstisch ⁠zu bringen.

Gespräche zwischen BNP ⁠Paribas und der Commerzbank habe es - anders als berichtet - nach seiner Kenntnis nie gegeben, betonte Diederichs. "Das ist falsch. Es gab keine Gespräche." BNP Paribas habe nur mit der - 2007 von der Commerzbank geschluckten - Dresdner Bank Gespräche geführt. "Das ist aber Jahrzehnte her."