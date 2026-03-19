MDax-Aktie

Knorr-Bremse will wie erwartet mehr Dividende zahlen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(dpa-AFX) - Der Zug- und Lkw-Bremsenhersteller Knorr-Bremse hat nach dem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr eine höhere Dividende vorgeschlagen. Die Ausschüttung soll je Aktie um 15 Cent auf 1,90 Euro steigen, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte.

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Analysten hatten eine höhere Gewinnbeteiligung erwartet. Der Konzern hatte den auf die Aktionäre entfallenden Gewinn im vergangenen Jahr von 445 auf 534 Millionen Euro gesteigert./men/jha/

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