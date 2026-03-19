Marge soll steigen

Nemetschek peilt etwas mehr Wachstum als an erwartet

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Quelle: Olaf Gedanitz/Shutterstock.com

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek peilt in diesem Jahr etwas mehr Umsatzwachstum an als von Experten gedacht. Aus eigener Kraft - also ohne Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen sowie Wechselkursseffekte gerechnet - soll der Erlös um 14 bis 15 Prozent zulegen, wie der MDax -Konzern aus München am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt zwischen 13 und 14 Prozent auf dem Zettel. Die operative Marge gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte von 31,2 Prozent auf 32 bis 33 Prozent anziehen. Damit hatten Experten bereits gerechnet.

Vergangenes Jahr hatte Nemetschek wie bereits bekannt auch dank Zukäufen ein Umsatzplus von gut einem Fünftel auf 1,19 Milliarden Euro erzielt, die Marge stieg um einen Prozentpunkt. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn unterm Strich stieg von gut 175 Millionen auf mehr als 217 Millionen Euro./men/stk

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