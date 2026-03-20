EQS-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Gesamtjahresprognose erreicht – Ergebnisrückgang im Q4 2025/26

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EQS-Ad-hoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Gesamtjahresprognose erreicht – Ergebnisrückgang im Q4 2025/26

20.03.2026 / 18:29 CET/CEST
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HORNBACH Gruppe: Gesamtjahresprognose erreicht – Ergebnisrückgang im Q4 2025/26

Bornheim (Pfalz), 20. März 2026

Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN DE0006083405) hat ihre Gesamtjahresprognose vom 21. Mai 2025 auf Basis vorläufiger Zahlen erreicht. Die HORNBACH Gruppe steigerte ihren Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2025/26 um 3,8% auf 6.433,9 Mio. EUR (Prognose: auf oder leicht über* dem Vorjahresniveau von 6.200,0 Mio. EUR) und erzielte mit 264,7 Mio. EUR wie erwartet ein Adjusted EBIT auf** dem Niveau des Geschäftsjahres 2024/25 (269,5 Mio. EUR).

Im vierten Quartal (Q4) 2025/26 (1. Dezember 2025 bis 28. Februar 2026) ist das Ergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal jedoch zurückgegangen. Der Nettoumsatz stieg in Q4 2025/26 um 3,8% auf 1.296,1 Mio. EUR (Q4 2024/25: 1.249,1 Mio. EUR). Dennoch konnten die gestiegenen Kosten nicht vollständig kompensiert werden. Das Adjusted EBIT sank daher um 4,3 Mio. EUR oder 14,0% auf -34,8 Mio. EUR (Q4 2024/25: -30,5 Mio. EUR). Saisonal bedingt ist das Winterquartal (Q4) regelmäßig das schwächste Quartal im Geschäftsjahr mit negativem Beitrag zum Adjusted EBIT.

Prognose-Nomenklatur:

* Umsatz: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -2% bis +2% | „Leicht“ = +/-2% bis +/-6% | „Deutlich“ = >+/-6%.
** Adjusted EBIT: „Auf dem Niveau des Berichtsjahres“ = -5% bis +5% | „Leicht“ = +/-5% bis +/-12% | „Deutlich“ = >+/-12%.


Die vorläufigen Zahlen für Q4/GJ 2025/26 sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Mio. EURQ4 2025/26Q4 2024/25Veränderung in %GJ 2025/26GJ 2024/25Veränderung in %
Nettoumsatz1.296,11.249,13,86.433,96.200,03,8
Adjusted EBIT-34,8-30,5-14,0264,7269,5-1,8

Das Trading Statement für das Geschäftsjahr 2025/26 wird am 25. März 2026 veröffentlicht. Die endgültigen und geprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 werden am 19. Mai 2026 vorliegen. An diesem Tag findet auch eine Bilanzpresse- und Analystenkonferenz statt.

Erklärungen und Überleitungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden Sie auf unserer Website: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/berichte-praesentationen/alternative-leistungskennzahlen/

Kontakt:

Antje Kelbert

Leiterin Investor Relations

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA

Tel. +49 (0) 6348 602444

antje.kelbert@hornbach.com

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Hornbachstraße 11
67879 Bornheim (Pfalz)
Deutschland
ISIN:DE0006083405
WKN:608340
Indizes:SDAX
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