EQS-News: Bilanzfeststellende Sitzung des PWO-Aufsichtsrats

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Bilanzfeststellende Sitzung des PWO-Aufsichtsrats



20.03.2026 / 09:00 CET/CEST

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Bilanzfeststellende Sitzung des PWO-Aufsichtsrats

Carlo Lazzarini (CEO): „Unsere Innovationskultur trägt sichtbar Früchte. Weil wir das Kundenportfolio in den letzten Jahren bewusst diversifiziert und die Lösungspalette stetig verbreitert haben, sind wir heute agiler und robuster aufgestellt als je zuvor. Auf dieser Grundlage setzen wir den internationalen Expansionskurs der PWO-Gruppe konsequent fort.“

Vorläufige Zahlen für 2025 werden bestätigt

Dividendenvorschlag von 1,65 EUR je Aktie (i. Vj. 1,75 EUR je Aktie)

Prognose 2026 konkretisiert

Erfolgreiche Platzierung von Schuldscheindarlehen in Höhe von 20 Mio. EUR

Oberkirch, 20. März 2026 – Der Aufsichtsrat der PWO AG hat in seiner gestrigen Sitzung den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 geprüft, beraten und gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss der PWO AG festgestellt. Die bereits am 19. Februar 2026 gemeldeten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden bestätigt.

Im Geschäftsjahr 2025 haben sich wesentliche Steuerungsgrößen des PWO-Konzerns wie folgt entwickelt:

Umsatzerlöse: 524,7 Mio. EUR (i. Vj. 555,1 Mio. EUR)

EBIT vor Währungseffekten: 26,1 Mio. EUR (i. Vj. 30,0 Mio. EUR)

Investitionen: 41,3 Mio. EUR (i. Vj. 46,2 Mio. EUR)

Free Cashflow 9,9 Mio. EUR (i. Vj. 33,3 Mio. EUR)

Eigenkapitalquote 37,5 % (i. Vj. 37,5 %)

Nettoverschuldungsgrad 1,8 Jahre (i. Vj. 1,6 Jahre)

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: Rund 760 Mio. EUR (i. Vj. rund 630 Mio. EUR)

Treibhausgas-Emissionen im Scope 1 & 2: 5.088 t (i. Vj. 6.287 t)

Das Geschäftsjahr 2025 verlief insgesamt gesehen gut, wenngleich die Rahmenbedingungen am Industriestandort Deutschland weiterhin schwierig bleiben und unseren Standort in Oberkirch belasten. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher der Hauptversammlung 2026 die Ausschüttung einer Dividende von 1,65 EUR je Aktie (Vorjahr: 1,75 EUR) vor. Damit tragen wir sowohl der erwarteten Ertragslage im Jahr 2026 als auch dem Kapitalbedarf der geplanten, künftigen Expansion Rechnung.

Nachdem wir bereits am 16. Januar 2026 die Prognose für die Umsatzerlöse und das EBIT vor Währungseffekten für das Jahr 2026 veröffentlicht haben, konkretisieren wir nun auch unsere Prognose für die weiteren Steuerungsgrößen der Gruppe:

Umsatzerlöse: Rund 500 Mio. EUR

EBIT vor Währungseffekten: 13 – 17 Mio. EUR

Investitionen: Rund 40 Mio. EUR

Free Cashflow: Positiv im einstelligen Mio. EUR-Bereich

Eigenkapitalquote: Rund 37 %

Nettoverschuldungsgrad: Rund 2,5 Jahre

Lifetime-Volumen des Neugeschäfts: 550 - 600 Mio. EUR

Treibhausgas-Emissionen nach Scope 1 & 2: Rund 6.000 t

Wir bleiben voll auf Zukunft ausgerichtet. Dazu wird auch die Auffächerung unserer Finanzierungspalette beitragen. Zusätzlich zu bestehenden Finanzierungen konnten wir weitere Fazilitäten abschließen: Über mehrere Privatplatzierungen begaben wir erfolgreich Schuldscheindarlehen in Höhe von 20 Mio. EUR mit Tranchen über 3 und 5 Jahre.

Auch im Jahr 2025 haben wir wieder intensiv daran gearbeitet, ein hohes Neugeschäft zu akquirieren – und wir waren erfolgreich. Unsere führenden Lösungen an der Grenze des technologisch Machbaren verschaffen uns klare Wettbewerbsvorteile. So gewinnen wir nicht nur Aufträge für die Verlängerung bestehender Serienproduktionen, sondern erhöhen regelmäßig die Lieferanteile von PWO. Zugleich machen wir mit eigenen Lösungen für neue Anwendungen auf uns aufmerksam, etwa im Bereich passiver und aktiver Kühlung von Metallkomponenten.

Damit ist die Basis geschaffen, die weltweite Expansion der PWO-Gruppe weiter voranzutreiben. Unser antriebsunabhängiges und nachhaltiges Geschäftsmodell sowie die konsequente Umsetzung unserer Dekarbonisierungsstrategie, mit bisher deutlich früher erreichten Zielwerten, sollen hierzu maßgeblich beitragen. Im Rahmen dieser Strategie sind weiterhin konkrete Maßnahmen vorgesehen, die sich derzeit in der Umsetzungsphase befinden. Bezogen auf das bereits erreichte Niveau, rechnen wir vor diesem Hintergrund für das Geschäftsjahr 2026 vorübergehend mit etwas steigenden Treibhausgas-Emissionen.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 ist für den 27. März 2026 vorgesehen. Alle Berichte der PWO-Gruppe werden auf deren Website unter https://www.pwo-group.com/de/presse-und-investoren/mediacenter/berichte-und-publikationen/ veröffentlicht.

PWO AG

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PWO-Gruppe: Pushing boundaries in lightweight metal solutions

100+ Millionen Komponenten jährlich | 3.300 Mitarbeitende | 11 Standorte weltweit | Über 100 Jahre Erfahrung

Die PWO-Gruppe ist ein globaler Partner der Mobilitätsindustrie. Wir gestalten die Mobilität der Zukunft auf der Basis unseres antriebsunabhängigen und nachhaltigen Geschäftsmodells mit.

Als Technologieführer für klimafreundlichen Leichtbau, hochpräzise Umformtechnik und die zugehörigen Verbindungstechnologien entwickeln und fertigen wir eine breite Palette an komplexen Metallkomponenten und Systemen an der Grenze des technologisch Machbaren.

Unsere Lösungen verbinden Wirtschaftlichkeit mit Nachhaltigkeit. Wir besetzen die Megatrends der Mobilitätsbranche Elektrifizierung, Sicherheit und Komfort und sind in fast jedem Pkw weltweit unverzichtbar. Mit innovativer Engineering-Kompetenz und Produktionsstandorten, die den „local-for-local“-Gedanken leben, sichern wir Kundennähe sowie höchste Qualität. Wir liefern weltweit effizient, flexibel und zuverlässig.

Als werteorientierter Arbeitgeber mit familiären Strukturen bieten wir ein sinnstiftendes Umfeld für persönliche Entfaltung. Verantwortung und Transparenz prägen unsere Unternehmensführung – strategisch verankert in unserem Leitmotiv: People. Planet. Progress.

Mehr unter: pwo-group.com

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