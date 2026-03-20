Silgan signalisiert Interesse an Gerresheimer

München, ⁠20. Mrz (Reuters) - Der US-Verpackungskonzern Silgan Holdings hat Insidern zufolge Interesse an einer Übernahme des deutschen Spezialverpackungsherstellers Gerresheimer signalisiert.

Silgan arbeite mit Beratern an einer möglichen Offerte, sagte ‌eine mit dem Vorgang vertraute Person am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Es sei jedoch nicht sicher, ⁠ob ⁠es tatsächlich zu einem Angebot oder einer Transaktion komme. Eine Sprecherin von Gerresheimer lehnte einen Kommentar ab. Silgan war zunächst nicht zu erreichen.

Gerresheimer wird an der Börse derzeit mit rund ‌600 Millionen Euro bewertet. Die Aktien ‌des Düsseldorfer Unternehmens sind seit ihrem Höchststand im Jahr 2023 um mehr als 80 Prozent eingebrochen, ⁠seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus auf 37 Prozent.

Der ‌Hersteller von Medizinverpackungen steht ⁠unter erheblichem Druck. Ende Februar hatte Gerresheimer mitgeteilt, dass die Finanzaufsicht BaFin ihre Untersuchung der Jahresabschlüsse des Unternehmens ausweite. Der Konzern ‌kämpft mit Problemen mit ⁠der Rechnungslegung, die den ⁠Aktienkurs massiv belastet haben. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen Gespräche mit Finanzinvestoren über einen möglichen Verkauf geführt. Diese wurden jedoch ohne eine Einigung beendet.