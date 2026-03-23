Depot-Angebot für Neukunden

100 € Prämie + 3 % Zinsen: comdirect Depot im Überblick

onvista · Uhr
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Eine Flagge der Comdirect.
Quelle: Adobe.com/nmann77

Das Wichtigste in Kürze

  • Das comdirect* Depot bietet 0 € Depotführung (bei Bedingungen).
  • Neukunden zahlen 2 Jahre lang nur 3,90 € pro Trade zzgl. weiterer Kosten.
  • Zusätzlich gibt es aktuell 100 € Prämie bei Erfüllung der Bedingungen.
  • 3 % Zinsen p. a. aufs Tagesgeld für Neukunden.

comdirect Depot: Online-Broker mit Bank im Hintergrund

Die comdirect* gehört zu den etablierten Online-Banken in Deutschland und verbindet Brokerage mit klassischen Bankleistungen. Anleger erhalten damit nicht nur ein Wertpapierdepot, sondern auf Wunsch auch Zugang zu Girokonto* und Tagesgeld*.

Ein Vorteil: Das Angebot richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an aktive Anleger, die Wert auf eine breite Produktauswahl und umfangreiche Funktionen legen.

👉 comdirect Depot im Detail ansehen

Leistungen und Funktionen im Überblick

Breite Auswahl an Handelsmöglichkeiten

Mit dem comdirect* Depot können Anleger an zahlreichen nationalen und internationalen Börsenplätzen handeln. Zusätzlich stehen außerbörsliche Handelspartner zur Verfügung.

  • Große Auswahl an Handelsplätzen
  • Aktien, ETFs, Fonds, Zertifikate und weitere Produkte
  • Verschiedene Ordertypen für flexible Strategien

24/7 Service und etablierte Infrastruktur

Ein klarer Unterschied zu vielen Neobrokern ist der Serviceumfang:

  • Kundenservice rund um die Uhr erreichbar
  • Stabil etablierte Bank-Infrastruktur
  • Onlinebanking und Trading aus einer Plattform

ETF-Sparpläne und langfristiger Vermögensaufbau

Das Depot eignet sich auch für langfristige Anleger:

  • Große Auswahl an ETF-Sparplänen
  • Sparpläne bereits ab kleinen Beträgen möglich
  • Regelmäßige Ausführung automatisierbar
👉 Depot eröffnen und Funktionen nutzen*

Kosten und Konditionen

  • 0 € Depotführung (bei Erfüllung der Bedingungen)
  • 2 Jahre lang nur 3,90 € Orderentgelt pro Trade für Neukunden
  • Danach Orderkosten ab 9,90 € pro Trade zzgl. Handelsplatzentgelt
  • Sparpläne je nach Angebot kostenlos oder vergünstigt

Die reduzierte Ordergebühr gilt für Depotneukundinnen und -kunden. Zusätzlich können marktübliche Spreads, börsenplatzabhängige Entgelte und weitere fremde Kosten anfallen.

100 € Prämie + Tagesgeld-Zinsen

100 € Prämie für Neukunden

Aktuell erhalten Neukunden eine Prämie von 100 €, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:

Während der Depoteröffnung* muss die Einwilligung zur E-Mail-Kommunikation erteilt und bis zur Auszahlung nicht widerrufen werden. Zusätzlich sind innerhalb der ersten 30 Tage mindestens 3 Trades erforderlich, wobei auch Sparplanausführungen zählen. Die Gutschrift erfolgt rund 40 Tage nach Depoteröffnung auf das Verrechnungskonto.

Die Aktion gilt nur für Neukunden, die in den letzten 6 Monaten kein comdirect* Depot geführt haben.

3 % Zinsen p. a. aufs Tagesgeld

Zusätzlich bietet comdirect* ein Tagesgeldkonto mit 3 % Zinsen p. a. im Rahmen der Neukundenaktion.

Das Angebot gilt für begrenzte Zeit und für Guthaben bis zu einem bestimmten Betrag. Danach gelten die aktuellen Standardzinsen.

👉 100 € Prämie und Zinsen sichern*

Für wen sich das comdirect Depot eignet

Das comdirect* Depot richtet sich vor allem an Anleger, die:

  • Wert auf Service und Stabilität legen
  • eine große Auswahl an Handelsplätzen nutzen möchten
  • Depot, Tagesgeld und ggf. Girokonto kombinieren wollen
  • sowohl aktiv handeln als auch langfristig investieren

Fazit

Das comdirect* Depot kombiniert klassische Brokerleistungen mit Bankfunktionen und richtet sich an Anleger, die mehr als nur günstige Einzelorders suchen. Die Kombination aus 100 € Prämie, 2 Jahre 3,90 € Orderentgelt und 3 % Zinsen p. a. macht den Einstieg aktuell besonders attraktiv.

Für Einsteiger oder kostenbewusste Anleger kann auch das Modell comdirect Pure* interessant sein. Dieses bietet ein vereinfachtes Preismodell mit Fokus auf günstige Trades und reduziertem Leistungsumfang. Weitere Infos zu diesem Depot findest du hier.

👉 comdirect Depot-Angebot ansehen*

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