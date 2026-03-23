100 € Prämie + 3 % Zinsen: comdirect Depot im Überblick

Das Wichtigste in Kürze Das comdirect* Depot bietet 0 € Depotführung (bei Bedingungen).

Neukunden zahlen 2 Jahre lang nur 3,90 € pro Trade zzgl. weiterer Kosten.

Zusätzlich gibt es aktuell 100 € Prämie bei Erfüllung der Bedingungen.

3 % Zinsen p. a. aufs Tagesgeld für Neukunden.

comdirect Depot: Online-Broker mit Bank im Hintergrund

Die comdirect* gehört zu den etablierten Online-Banken in Deutschland und verbindet Brokerage mit klassischen Bankleistungen. Anleger erhalten damit nicht nur ein Wertpapierdepot, sondern auf Wunsch auch Zugang zu Girokonto* und Tagesgeld*.

Ein Vorteil: Das Angebot richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an aktive Anleger, die Wert auf eine breite Produktauswahl und umfangreiche Funktionen legen.

Leistungen und Funktionen im Überblick

Breite Auswahl an Handelsmöglichkeiten

Mit dem comdirect* Depot können Anleger an zahlreichen nationalen und internationalen Börsenplätzen handeln. Zusätzlich stehen außerbörsliche Handelspartner zur Verfügung.

Große Auswahl an Handelsplätzen

Aktien, ETFs, Fonds, Zertifikate und weitere Produkte

Verschiedene Ordertypen für flexible Strategien

24/7 Service und etablierte Infrastruktur

Ein klarer Unterschied zu vielen Neobrokern ist der Serviceumfang:

Kundenservice rund um die Uhr erreichbar

Stabil etablierte Bank-Infrastruktur

Onlinebanking und Trading aus einer Plattform

ETF-Sparpläne und langfristiger Vermögensaufbau

Das Depot eignet sich auch für langfristige Anleger:

Große Auswahl an ETF-Sparplänen

Sparpläne bereits ab kleinen Beträgen möglich

Regelmäßige Ausführung automatisierbar

Kosten und Konditionen

0 € Depotführung (bei Erfüllung der Bedingungen)

2 Jahre lang nur 3,90 € Orderentgelt pro Trade für Neukunden

Danach Orderkosten ab 9,90 € pro Trade zzgl. Handelsplatzentgelt

Sparpläne je nach Angebot kostenlos oder vergünstigt

Die reduzierte Ordergebühr gilt für Depotneukundinnen und -kunden. Zusätzlich können marktübliche Spreads, börsenplatzabhängige Entgelte und weitere fremde Kosten anfallen.

100 € Prämie + Tagesgeld-Zinsen

100 € Prämie für Neukunden

Aktuell erhalten Neukunden eine Prämie von 100 €, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:

Während der Depoteröffnung* muss die Einwilligung zur E-Mail-Kommunikation erteilt und bis zur Auszahlung nicht widerrufen werden. Zusätzlich sind innerhalb der ersten 30 Tage mindestens 3 Trades erforderlich, wobei auch Sparplanausführungen zählen. Die Gutschrift erfolgt rund 40 Tage nach Depoteröffnung auf das Verrechnungskonto.

Die Aktion gilt nur für Neukunden, die in den letzten 6 Monaten kein comdirect* Depot geführt haben.

3 % Zinsen p. a. aufs Tagesgeld

Zusätzlich bietet comdirect* ein Tagesgeldkonto mit 3 % Zinsen p. a. im Rahmen der Neukundenaktion.

Das Angebot gilt für begrenzte Zeit und für Guthaben bis zu einem bestimmten Betrag. Danach gelten die aktuellen Standardzinsen.

Für wen sich das comdirect Depot eignet

Das comdirect* Depot richtet sich vor allem an Anleger, die:

Wert auf Service und Stabilität legen

eine große Auswahl an Handelsplätzen nutzen möchten

Depot, Tagesgeld und ggf. Girokonto kombinieren wollen

sowohl aktiv handeln als auch langfristig investieren

Fazit

Das comdirect* Depot kombiniert klassische Brokerleistungen mit Bankfunktionen und richtet sich an Anleger, die mehr als nur günstige Einzelorders suchen. Die Kombination aus 100 € Prämie, 2 Jahre 3,90 € Orderentgelt und 3 % Zinsen p. a. macht den Einstieg aktuell besonders attraktiv.

Für Einsteiger oder kostenbewusste Anleger kann auch das Modell comdirect Pure* interessant sein. Dieses bietet ein vereinfachtes Preismodell mit Fokus auf günstige Trades und reduziertem Leistungsumfang. Weitere Infos zu diesem Depot findest du hier.