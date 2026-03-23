dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Minus erwartet - 22.000 Punkte rücken näher

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FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Zum dritten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs droht den europäischen Anlegern bei der Rückkehr aus dem Wochenende eine deutliche Kursschwäche. Der Broker IG taxierte den Dax am Montag der vierten Kriegswoche zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start gut 1,3 Prozent tiefer auf 22.079 Punkte. Im Tief war er sogar bei 21.883 Punkten gesehen worden. "Wenn die Ölarterie sich verengt, atmet das ganze System durch einen Strohhalm", kommentierte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management. Er spielt damit auf den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, an. Der Iran kann sie weiter faktisch blockieren. Es gehe inzwischen weniger um Einzelereignisse, so Innes, als die schiere Länge des Konflikts. Die Instabilität baue sich langsam auf. Der Ölpreis liegt zwar aktuell etwas unter seinem Hoch seit 2022 bei fast 120 Dollar, auf das er vor zwei Wochen gesprungen war. Er bleibt aber hartnäckig hoch und lähmt damit die Weltwirtschaft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Auslieferung im Mai kostet aktuell mit knapp 113 Dollar wieder etwas mehr als am Freitag.

USA: - DEUTLICH IM MINUS - Aus Furcht vor einer weiteren Eskalation des Iran-Krieges sind die Anleger am Freitag bei US-Aktien weiter aus dem Risiko gegangen. Verstärkt wurde die Anspannung vor dem Wochenende von Berichten über die Entsendung weiterer US-Truppen und angeblichen Überlegungen der USA, mit der Insel Kharg ein iranisches Ölexportzentrum unter Kontrolle zu bringen. Der Dow Jones Industrial schloss 0,96 Prozent tiefer bei 45.577,47 Punkten. Zeitweise war der US-Leitindex sogar unter 45.400 Punkte abgerutscht, wo er sein tiefstes Niveau seit September erreichte. Für die laufende Woche ergab sich ein Abschlag von mehr als zwei Prozent. Damit verbuchte der Dow die vierte verlustbringende Woche in Folge. Seit dem Rekordhoch aus dem Februar hat er fast zehn Prozent eingebüßt. Andere US-Indizes fielen am Freitag deutlicher: Der S&P 500 um 1,51 Prozent auf 6.506,48 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 um 1,88 Prozent auf 23.898,15 Punkte.

ASIEN: - DEUTLICHE VERLUSTE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte wegen der weiteren Eskalation im Nahen Osten zum Wochenstart deutlich nachgegeben.

DAX              		22380,19		-2,01%
XDAX            		22222,84		-3,42%
EuroSTOXX 50		5501,28		-2,00%
Stoxx50        		4778,22		-1,94%
				
DJIA             		45577,47		-0,96%
S&P 500        		6506,48		-1,51%
NASDAQ 100  		23898,15		-1,88%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future               124,83              -0,34%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,1525		-0,40%
USD/Yen           		159,63		0,25%
Euro/Yen       		183,98		-0,14%

BITCOIN:

Bitcoin
(USD, Bitstamp)
Bitcoin		         68.566		1,04%

ROHÖL:

Brent                          113,58            -1,24%
WTI                             99,78             +1,48%

/zb

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