EQS-News: Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan für 600 Mio. USD an Grab Holding Limited

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Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan für 600 Mio. USD an Grab Holding Limited



23.03.2026 / 07:46 CET/CEST

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Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan für 600 Mio. USD an Grab Holding Limited

Erste Meilenstein-Transaktion im Rahmen der strategischen Prüfung

Transaktion setzt erheblichen Wert des taiwanesischen Geschäfts frei

Erlöse stärken die Kapitalstruktur von Delivery Hero weiter

Vollzug der Transaktion für das zweite Halbjahr 2026 erwartet

BERLIN, 23. März 2026 – Delivery Hero SE („Delivery Hero“ oder das „Unternehmen“) hat eine Vereinbarung mit Grab Holdings Limited („Grab“) über den Verkauf ihres Lieferplattformgeschäfts in Taiwan für 600 Mio. USD in bar auf Cash- und Debt-Free-Basis getroffen. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und der Vollzug der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Delivery Hero beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Transaktion zur Schuldentilgung und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden, um die Kapitalstruktur weiter zu stärken.

Die geplante Transaktion bildet einen wesentlichen ersten Schritt in der laufenden strategischen Prüfung von Delivery Hero, die von seinem Finanzberater JP Morgan begleitet wird. Der Verkauf des Essensliefergeschäfts in Taiwan ermöglicht es dem Unternehmen, einen beträchtlichen Fundamentalwert für seine Aktionäre zu realisieren. Delivery Hero setzt die Ziele im Rahmen seiner strategischen Prüfung weiter um, mit dem Fokus den Wert für seine Aktionäre zu steigern und eine optimale Kapitalallokation zu erreichen.

Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero, sagte: „Das foodpanda-Team in Taiwan hat ein fantastisches Geschäft aufgebaut, und wir danken ihnen für diesen unermüdlichen Einsatz. Eine Transaktion wie diese ist ein bedeutendes Unterfangen, aber wir freuen uns sehr, diesen Cash-Deal vereinbart zu haben, der die Stärke und Attraktivität des Geschäfts in Taiwan widerspiegelt. Diese Veräußerung ist ein wichtiger erster Schritt in unserer laufenden strategischen Prüfung. Dieser Deal erfolgt im Zuge unserer Transformation zu einer ‚Everyday App‘, indem wir unser Nutzerangebot verbessern und zusätzliche Geschäftsfelder erschließen, um die Bedürfnisse unserer Kunden über den gesamten Tag hinweg noch umfassender abzudecken.“

Anthony Tan, Group CEO und Mitgründer von Grab, sagte: „Diese Akquisition markiert den Expansionsschritt von Grab nach Taiwan - unser neunter Markt und der erste außerhalb Südostasiens. Dies ist ein natürlicher nächster Schritt für Grab, da unsere Erfahrung in Südostasien direkt auf diesen Markt übertragbar ist. Es besteht ein erhebliches Potenzial, den taiwanesischen Liefermarkt weiter auszubauen.“

Da die geplante Transaktion eine Abspaltung des taiwanesischen Liefergeschäfts aus der globalen Infrastruktur von Delivery Hero darstellt, war eine umfassende Verhandlungs- und Vorbereitungsphase erforderlich, um sicherzustellen, dass das Geschäft während des Übergangs zum neuen Eigentümer voll funktionsfähig und robust bleibt.

Bis zum Abschluss der Transaktion ist Delivery Hero fest entschlossen, das Geschäft wie gewohnt fortzuführen und Kunden sowie Partnern den bestmöglichen Service zu bieten. Nach dem Abschluss wird Grab die lokalen Kunden, Anbieter und Lieferpartner von foodpanda übernehmen.

Das Essensliefergeschäft in Taiwan erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 ein Bruttowarenwert (GMV) von 1,5 Mrd. EUR und ein positives bereinigtes EBITDA (vor Allokation der Konzernkosten)1.

Delivery Hero wird heute um 13:00 Uhr MEZ eine Investorenkonferenz zur Taiwan-Transaktion abhalten. Das Unternehmen wird die geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 und seinen Geschäftsbericht am 26. März 2026 veröffentlichen.

1Bezüglich der Definition der alternativen Leistungskennzahlen GMV und bereinigtes EBITDA, sowie damit verbundener Informationen, verweist Delivery Hero auf die entsprechende Definition in ihrem Geschäftsbericht 2024 unter dem Kapitel „A. Grundlagen des Konzerns” des zusammengefassten Lageberichts, der auf der Investor-Relations-Website der Gesellschaft veröffentlicht ist.

ÜBER DELIVERY HERO

Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com

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