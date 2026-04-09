Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Organspende

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Organspende:

"Der Eintrag ins Register bedeutet noch keine Organspende, aber er schafft eine wichtige Voraussetzung, denn mangelnde Klarheit über den Willen des Sterbenden ist oft ein Grund dafür, dass letztlich eben keine Spende zustande kommt. Das Register schafft diese Klarheit. Die positive Entwicklung heißt aber leider noch lange nicht, dass sich das bedrückende Missverhältnis von Menschen auf der Warteliste für eine Organspende und der Zahl tatsächlich durchgeführter Organentnahmen schon entscheidend verändert hat.(...) Das Spenden eines Organs ist vielleicht der größte menschliche Akt der Selbstlosigkeit, den es geben kann. Er gewinnt seinen ethischen Wert aus der Bewusstheit und Freiwilligkeit der Entscheidung. Dem steht kein Anspruch auf eine Organspende gegenüber. Und sie lässt sich nicht als "Normalfall" uminterpretieren."/yyzz/DP/men