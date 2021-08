3 Gründe, warum der Kurs einer Aktie keine Rolle spielt

Investoren sollten nicht zu viel Zeit damit verschwenden, sich auf den Kurs einer Aktie zu konzentrieren. Du wirst feststellen, dass Aktienkurse dir eigentlich nicht viel darüber sagen, ob eine Aktie billig oder teuer ist. Aktienkurse sagen dir nicht, wie viel du dir von einer Aktie leisten kannst.

Hier sind drei Gründe, warum der Kurs einer Aktie nicht so wichtig ist, wie wir es oft denken.

1. Aktien sind nicht allein aufgrund des Aktienkurses teuer

Eine 10-Dollar-Aktie kann technisch gesehen „teurer“, also überteuert, sein als eine 100-Dollar-Aktie.

Betrachte Amazon, das knapp unter 3.300 US-Dollar pro Aktie liegt, und Square, das bei 270 US-Dollar gehandelt wird. Wenn du die beiden analysierst, wirst du sicher zu dem Schluss zu kommen, dass Amazon tatsächlich günstiger ist.

Wenn du eine Aktie mit Bargeld kaufst, musst du darüber nachdenken, was du eigentlich kaufst. Aktien repräsentieren einen Teil des Eigentums an Unternehmen und berechtigen dich indirekt zu den zukünftigen finanziellen Erträgen dieses Unternehmens. Aus diesem Grund denken Investoren über die Bewertung als den Preis von Aktien im Verhältnis zu verschiedenen Kennzahlen nach. Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Kurs-Cashflow und Unternehmenswert-EBITDA sind verschiedene Kennzahlen, die dabei verwendet werden.

Amazon hat ein erwartete KGV von 57,5. Das erwartete KGV von Square liegt bei 167. Amazon hat ein EV/EBITDA von 26,2, und das von Square liegt bei 174. Amazon ist auch relativ zum Buchwert viel billiger.

Auch wenn eine Amazon-Aktie 10 Mal so viel kostet wie eine Square-Aktie, hast du mit einer gegebenen Investition in Amazon Anspruch auf mehr aktuelle Gewinne. Du könntest denken, dass der Kauf eines neuen Autos für 40 US-Dollar „billiger“ ist als der Kauf eines Kaugummis für 25 US-Dollar. In diesem gleichen Sinne sind die Aktien verschiedener Aktien nicht unbedingt gleich. Der notierte Preis erzählt nicht die ganze Geschichte.

2. Die Anzahl der Aktien (und der Aktienkurs) können sich über Nacht ändern

Der Kurs einer Aktie wird durch Angebot und Nachfrage auf dem offenen Markt bestimmt, aber dieser Kurs repräsentiert den Wert des Eigenkapitals des zugrunde liegenden Unternehmens, aufgeteilt auf alle ausstehenden Aktien. Der Wert ist der wichtigere Teil dieser Gleichung, da die Anzahl der ausgegebenen Aktien bei einem IPO etwas willkürlich ist.

In diesem Zusammenhang kann die Anzahl der ausstehenden Aktien durch Aktiensplits und Reverse Splits drastisch verändert werden, die beide recht häufig vorkommen. Wenn diese auftreten, ändert sich die Anzahl der Aktien über Nacht, und der Preis jeder Aktie ändert sich proportional dazu. Der Gesamtwert und seine Gewinne sollten sich indes überhaupt nicht verändern.

Apple führte letztes Jahr einen 4:1 Split durch, der die Anzahl der Aktien von einem Tag auf den anderen vervierfachte. Die Aktien hatten dann etwa ein Viertel ihres Wertes, aber die Aktionäre hatten nun viermal so viele.

Der Aktienkurs ist ein Instrument zur Messung des Marktwertes, aber er liefert nicht alle Informationen, die notwendig sind, um den Wert und den Status deiner Investition zu beurteilen. Wenn sich die Anzahl der Aktien über Nacht ändern kann, ohne dass sich etwas grundlegend auf das Unternehmen auswirkt, dann kann das auch der Aktienkurs. Sieh dir das Gesamtbild an, um deine Investitionen zu analysieren.

3. Aktienbruchteile sind beliebter denn je

Du hast vielleicht keine 3.300 US-Dollar herumliegen, um sie in eine einzelne Aktie wie Amazon zu investieren. Glücklicherweise sind Bruchteile von Aktien bei den meisten führenden Broker-Plattformen üblich geworden.

Angenommen, du hast 330 US-Dollar, die du in Amazon investieren möchtest. Viele Broker erlauben dir, 0,10 Aktien von Amazon zu kaufen. Anstatt eine bestimmte Anzahl von Aktien auszuwählen und dann den entsprechenden Preis zu bezahlen, können die meisten Investoren diese Reihenfolge nun umkehren. Wähle den Betrag, den du ausgeben willst, und du bekommst so viel von einer Aktie, wie mit diesem Betrag gekauft werden kann.

Wenn du ein Portfolio mit Bruchteilen von Aktien aufbaust, dann ist die Marktkapitalisierung eines Unternehmens wichtiger als ein Aktienkurs. Natürlich ist es immer noch hilfreich, auf einen einfachen Börsenkurs zu achten, wenn du eine Investition analysierst, aber du musst ein wenig herauszoomen, um wirklich zu verstehen, was er bedeutet.

Wenn du Wert auf Bruchteile von Aktien legst, solltest du sicherstellen, dass deine Brokerplattform diese Funktion anbietet.

Insgesamt soll das alles nicht heißen, dass Aktienkurse völlig bedeutungslos sind, aber du musst alle Informationen über Aktien in einen Kontext setzen, damit sie nützlich sind.

Der Artikel 3 Gründe, warum der Kurs einer Aktie keine Rolle spielt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Autors dar, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Ryan Downie auf Englisch verfasst und am 14.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Apple und Square. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2022 $1.920 Calls auf Amazon, long März 2023 $120 Calls auf Apple, short Januar 2022 $1.940 Calls auf Amazon, und short März 2023 $130 Calls auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool