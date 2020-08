Aktien Frankfurt Schluss: Dax fällt wieder zurück - Zahlenreigen im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Viel Licht und Schatten in den zahlreichen am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsberichten großer Unternehmen hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt vorsichtiger gestimmt. Nach einem zähen Ringen um die Verteidigung der runden Marke von 13 000 Punkten rutschte der Dax im Schlussspurt noch etwas weiter ab und beendete den vorletzten Handelstag der Woche mit einem Abschlag von 0,50 Prozent auf 12 993,71 Punkte.

Über die wichtige Hürde von 13 000 Zählern hatte es der deutsche Leitindex am Vortag auf Schlusskursbasis erstmals nach rund drei Wochen wieder geschafft. Doch am Donnerstag konnten selbst neue Daten vom US-Arbeitsmarkt, wo die Lage sich in der vergangenen Woche etwas deutlicher entspannt hatte als erwartet, den Markt nicht weiter stützen.

Nach Einschätzung von Börsenexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank hängt der Dax gleichwohl weiter am Tropf der US-Börsen, wo die Standardwerte im Dow Jones Industrial zum hiesigen Börsenschluss ebenfalls leicht negativ tendierten. Auch der MDax gab nach - der Index der mittelgroßen Werte ging um 0,26 Prozent leichter bei 27 707,71 Zählern aus dem Handel./tav/he