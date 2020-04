Biontech und Pfizer starten in Deutschland klinische Studie für Corona-Impfstoff

Düsseldorf (Reuters) - Das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech und der Pharmakonzern Pfizer und kommen bei ihren Forschungen zu einem Impfstoff gegen die COVID-19-Infektion voran.

Das Paul-Ehrlich-Institut genehmigte die klinische Phase 1/2, wie die beiden Unternehmen am Mittwoch mitteilten. "Wir freuen uns, vorklinische Studien in Deutschland abgeschlossen zu haben, und können diese erste Studie am Menschen deutlich schneller einleiten als erwartet", sagte Biontech-Vorstandschef und Mitbegründer Ugur Sahin.

Die Studie ist die erste klinische Untersuchung eines COVID-19-Impfstoffkandidaten, der in Deutschland gestartet wird und ist Teil eines globalen Entwicklungsprogramms. Pfizer und Biontech erwarten auch in den USA in Kürze die behördliche Genehmigung für diese Phase.