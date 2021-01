Bittrex Global lanciert alle von Robinhood dekotierten Aktien

GameStop (GME), AMC Entertainment (AMC), Nokia (NOK) bereits live für den 24/7-Handel verfügbar

Bittrex Global (Bermuda) Ltd. gab bekannt, dass es tokenisierte Aktien für GameStop und AMC Entertainment sowie Nokia, BlackBerry und iShares Silver Trust kotiert hat. Bittrex Global wird weiterhin zusätzliche Aktien kotieren, wenn andere Unternehmen eine Dekotierung von ihren Plattformen ankündigen.

Mit dieser Entscheidung möchte das Unternehmen sicherstellen, dass Kleinanleger rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche mit Aktien handeln können. Bittrex Global hat sich das Ziel gesetzt, die Leistungsfähigkeit der Distributed-Ledger-Technologie zu nutzen, um eine größere finanzielle Inklusion, eine sofortige Abwicklung von Trades und niedrigere Handelsgebühren zu ermöglichen.

„Wir beabsichtigen, jede Aktie zu kotieren, die von Plattformen wie Robinhood dekotiert wird, damit auch Kleinanleger die gleichen Möglichkeiten haben, die milliardenschweren Finanzinstituten geboten werden. Die aktuelle Situation nährt das Narrativ eines zum Nachteil von Kleinanlegern ausgelegten Finanzsystems. Unserer Meinung nach werden Blockchain, Dezentralisierung und Kryptowährungen Kleinanleger endlich auf gleichberechtigte Basis mit Finanzinstitutionen stellen, die seit Jahrzehnten die Märkte beherrschen“, erklärte Tom Albright, CEO von Bittrex Global.

Die tokenisierten Aktienangebote von Bittrex Global ermöglichen es Nutzern aus der ganzen Welt, rund um die Uhr zu handeln und fraktionierte Aktien zu kaufen, wenn sie nicht über die Mittel verfügen, um ganze Aktien zu kaufen.

Zu den neu gelisteten Aktien von Bittrex Global gehören:

● GameStop (GME)

● AMC Entertainment (AMC)

● BlackBerry (BB)

● Nokia Corporation (NOK)

● iShares Silver Trust (SLV)

Diese tokenisierten Wertpapiere sind auch in Ländern erhältlich, in denen der Zugang zu US-amerikanischen Aktien mithilfe herkömmlicher Finanzinstrumente nicht möglich ist. Neben tokenisierten Wertpapieren können mehr als 250 digitale Vermögensanlagen gehandelt werden, die an der Bittrex Global-Börse notiert sind.

Über Bittrex Global

Bittrex Global verfügt über eine der sichersten Handelsplattformen und E-Wallet-Infrastrukturen der Welt, über die Kunden Zugang zu faszinierenden neuen Produkten erhalten. Bittrex Global basiert auf den zukunftsweisenden Technologien von Bittrex und bietet sowohl professionellen Nutzern als auch Neueinsteigern Nutzerfreundlichkeit auf höchstem Niveau.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210129005416/de/

John McLeod

PR Lead, Bittrex Global

E-Mail: jmcleod-v@bittrex.li



Tel.: 0044 (0)7886920436