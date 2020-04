CITRIX - Das könnte es gewesen sein

Die Citrix-Aktie hat sich zuletzt gut geschlagen, wurde an der ein oder anderen Stelle sogar als "Coranavirusprofiteur" angepriesen. Fundamental muss man hier aber vorsichtig sein. Denn das klassische Webinargeschäft, mit dem man das Unternehmen oft in Verbindung setzt, gehört seit geraumer Zeit nicht mehr zu Citrix. Das Business mit Gotowebinar/Gotomeeting mergte Citrix im Jahr 2017 mit dem von Logmein. Auch die Story bei Logmein kann man nicht mehr spielen: Das Unternehmen wurde im Dezember 2019 übernommen. Auf diese fundamentalen Gegebenheiten wies ich Anfang März in diesem Streampost auf Guidants hin. Es lohnt sich mir dort zu folgen, schauen Sie einfach einmal vorbei!

Dennoch ist die Stärke des Citrix-Papiers beeindruckend, übergeordnet. Kurzfristig zeigen sich erste Risse im Chart, der Wert ist extrem überkauft. Folglich sollte man Rücksetzer einplanen. Ein Zwischenhoch bei 130,55 USD könnte ein erstes Etappenziel auf der Unterseite darstellen. Unter Chance-Risiko-Aspekten wäre ein Abstauben um 116,80 USD natürlich noch viel interessanter. Long-Positionen wäre in diesem Fall unter dem seit 2019 intakten Aufwärtstrend gut absicherbar. Das Konsolidierungsszenario ist unterhalb des Wochenhochs bei 150,33 USD intakt.

Shorten würde ich persönlich solch starke Titel nicht, eher in Schwäche versuchen abzustauben. Aber das ist jedem selbst überlassen. Auf dem aktuellen Kursniveau ist das Chance-Risiko-Verhältnis für direkte Einstiege auf der Long-Seite in jedem Fall alles andere als ansprechend.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 3,01 3,10 3,28 Ergebnis je Aktie in USD 5,03 3,41 4,05 Gewinnwachstum -32,21 % 18,77 % KGV 28 41 35 KUV 14,9 14,5 13,7 PEG neg. 1,8 Dividende je Aktie in USD 0,71 1,40 1,40 Dividendenrendite 0,51 % 1,00 % 1,00 % *e = erwartet

Citrix-Aktie

