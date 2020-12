Dänemark sichert sich 2,6 Millionen zusätzliche Corona-Impfdosen

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Dänemark hat 2,6 Millionen zusätzliche Corona-Impfdosen des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer bestellt. Das sagte der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Es wird damit gerechnet, dass diese Extra-Impfdosen Ende des ersten oder Anfang des zweiten Quartals 2021 Dänemark erreichen, sagte der Direktor der dänischen Arzneimittelbehörde, Thomas Senderovitz.

Diese zusätzlichen Impfdosen gehen demnach über diejenigen hinaus, die Dänemark im Rahmen der EU-Zulassung des Impfstoffes erhält. Die erste Lieferung gemäß dem EU-Plan besteht Heunicke zufolge zunächst aus knapp 10 000 Impfdosen, die im 5,8-Millionen-Einwohner-Land Dänemark am Samstag eintreffen sollen. Am Sonntagmorgen soll dann parallel in den einzelnen dänischen Regionen mit den Corona-Impfungen begonnen werden. In der Folgewoche sollen rund 38 000 Dosen nach Dänemark geliefert werden, danach wöchentlich knapp 48 000. Dänemark verteilt diese auch an die zum dänischen Königreich zählenden Färöer-Inseln und an Grönland./trs/DP/nas