Deutschland fordert Zugeständnisse von Großbritannien in Brexit-Gesprächen

Brüssel (Reuters) - Deutschland pocht vor den womöglich entscheidenden Brexit-Verhandlungen auf Zugeständnisse Großbritanniens.

"Wir sind in einer sehr kritischen Phase der Verhandlungen und unter extremen Druck. Die Zeit läuft ab", sagte Europa-Staatsminister Michael Roth am Dienstag in Luxemburg. Die britische Seite müsse sich deutlich bewegen - etwa bei Regelungen für einen fairen Wettbewerb und zu den Fischerei-Fangquoten.

Ein EU-Diplomat sagte Reuters, der EU-Verhandlungsführer Michel Barnier sehe an einigen Stellen Fortschritte. Sie seien aber bei weiten noch nicht ausreichend.

Die EU und Großbritannien verhandeln momentan über die künftigen Beziehungen zueinander. Das Vereinigte Königreich ist nach dem Brexit bis zum Jahresende in einer Übergangszeit, in der EU-Regeln noch angewendet werden. Sollten die jetzigen Gespräche keinen Kompromiss bringen, käme es doch noch zum harten Brexit, den die Wirtschaft unbedingt vermeiden will. Sie dürfte ohne Freihandelsabkommen schweren Schaden nehmen.

Der EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag soll sich auch mit dem Thema beschäftigen. Großbritanniens Premierminister Boris Johnson will bis Mitte des Monats Klarheit haben, ob ein Deal möglich ist.