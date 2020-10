Die Latte liegt tief

Gut 550 Punkte hat der DAX seit seinem Zwischentief am 2.10. gewonnen. Das erstaunt, denn wie der am Dienstag veröffentlichte ZEW-Index zeigt, bremsen die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen den Optimismus der Anleger eigentlich ein. Doch Börsianer handeln ja die Zukunft, und für deren Einschätzung bringt die Q3-Berichtssaison den nächsten Impuls. In den USA haben am Dienstag die Großbanken JP Morgan und Citigroup sowie der Pharmakonzern Johnson & Johnson genau das geliefert, worauf die Anleger in den vergangenen beiden Wochen spekuliert hatten: Bessere Ergebnisse und einen optimistischen Ausblick.

Entsprechend haben die Experten zuletzt auch schon ihre Schätzungen neu kalibriert. An der Wall Street wird jetzt bei den Unternehmen des S&P 500 im Q3 nur noch mit einem Gewinneinbruch von 22% gerechnet - im Juli war noch ein Rückgang von 29% einkalkuliert. Gleiches lässt sich auch in Deutschland beobachten, wo die Berichtssaison in knapp zwei Wochen Fahrt aufnehmen wird. Nach unserer Auswertung rechnen Analysten bei den 30 DAX-Titeln mittlerweile „nur noch“ mit einem operativen Gewinneinbruch von etwa 8%. Vor wenigen Wochen war das erwartete Minus noch zweistellig gewesen.

Die Latte der Erwartungen liegt damit immer noch nicht besonders hoch und es ist nicht auszuschließen, dass es in den kommenden Wochen positive Überraschungen geben wird. Zwei Dinge müssen dabei aber im Blick behalten werden: Erstens befinden sich zahlreiche Konzerne auch weiterhin in schwierigem Fahrwasser, und zweitens wird der Ausblick von einer hohen Unsicherheit belastet bleiben. In diesem Umfeld lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Wenn die Erwartungen nicht besonders ambitioniert sind, liefert nicht jede positive Überraschung gleich einen Anlass zum Jubeln.

