Ferrari reitet die Luxuswelle und hebt die Gewinnprognose an

Mailand (Reuters) - Bei Ferrari klingeln dank der reißenden Nachfrage nach seinen Luxussportwagen in Asien und den USA die Kassen.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern und Abschreibungen kletterte im dritten Quartal um zwölf Prozent auf 371 Millionen Euro, wie die italienische Sportwagenschmiede am Dienstag mitteilte. Zugleich schraubte Ferrari die Gewinnprognose etwas höher. Weltweit rollten im Zeitraum Juli bis September 2750 Fahrzeuge der Nobelmarke mit dem aufbäumenden Pferd zu den Kunden, 19 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Prognose für den Betriebsgewinn (Ebitda) hob das Management um den neuen Vorstandschef Benedetto Vigna auf 1,52 Milliarden Euro leicht an. Davor hatte Ferrari eine Spanne von 1,45 bis 1,50 Milliarden Euro prognostiziert. Beim Umsatz schlug das Unternehmen aus Maranello etwas vorsichtigere Töne an: Hier hält Ferrari nun auch einen niedrigeren Wert als die bisher in Aussicht gestellten 4,3 Milliarden Euro für möglich. Ferrari profitiert wie andere Hersteller von Luxusautos davon, dass besonders reiche Käufer weniger von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie betroffen sind. Dagegen leiden Volumenhersteller stärker unter der Krise. Von der Chipkrise, die großen Autobauern weltweit zu schaffen macht, ist bei Ferrari keine Rede.