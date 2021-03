Globales IPO-Fenster geht auf

Der anstehende Börsengang (IPO) der Vodafone-Tochter Vantage Towers sorgt in Frankfurt für strahlende Gesichter. Bislang hatte die Börse Amsterdam bei Europas IPOs den Vogel abgeschossen: An das stattliche Geburtsgewicht von 2,8 Mrd. Euro, das der polnische Paketdienstleister InPost dort Ende Januar auf die Börsenwaage brachte, reichten sogar die 1,8 Mrd. Euro des Berliner Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1 vom Februar nicht heran.

Gelingt dem in Düsseldorf beheimateten Funkmastgeschäft des britischen Mobilfunkkonzerns jetzt der Sprung im geplanten Umfang, stößt Vantage Towers in Emissionsregionen vor, die hierzulande jüngst nur Innogy, unser Musterdepotwert Siemens Healthineers und Knorr-Bremse aufweisen konnten.

Der aktuelle IPO-Boom kommt nicht überraschend. Gehen die Börsen in der Zeit vor Ostern nicht in den Fastenmodus über, steht das globale Fenster für Börsengänge im März meist sperrangelweit offen. Aktuell drängeln sich milliardenschwere potenzielle Parkettneulinge. In den USA trieb ein Kurssprung von 66% die Bewertung der Online-Spieleplattform Roblox auf mehr als 49 Mrd. US-Dollar.

Das Wertpapierportal Etoro strebt mit Hilfe eines leeren Börsenmantels („Special Acquisition Vehicle“, kurz SPAC“; vgl. PB v. 17.2.) an die Nasdaq. In London will Hellofresh-Konkurrent Deliveroo 1 Mrd. Britische Pfund einsammeln und zum schwersten IPO seit sieben Jahren werden.

Und in Frankfurt sucht der frühere Commerzbank-Chef sowie UBS-Vorstand Martin Blessing ein Unternehmen aus der Fintech-Branche, um damit sein EFIC1-SPAC mit operativem Leben zu erfüllen.

In dieser Flut ist es für Privatanleger nicht leicht, den Überblick zu behalten.

