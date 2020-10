IG Metall lehnt Übernahme der Stahlsparte von Thyssenkrupp durch Liberty Steel ab

Düsseldorf (Reuters) - Die IG Metall geht gegen ein erwartetes Übernahmeangebot des britischen Konzerns Liberty Steel für die Stahlsparte von Thyssenkrupp auf die Barrikaden.

"Liberty will offenbar im Ein-Euro-Laden einkaufen", sagte der NRW-Bezirkschef Knut Giesler am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. Bei einem Verkauf des Stahlgeschäfts an Liberty drohe eine Zerschlagung von Thyssenkrupp Steel Europe und der Verlust zahlreicher Arbeitsplätze. "Das ist genau das, wovor wir gewarnt haben. Die Politik muss jetzt handeln." Am Vormittag wollen Stahlkocher von Thyssenkrupp in Düsseldorf für einen Staatseinstieg bei der Stahlsparte demonstrieren.