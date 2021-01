IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater Produktionsupdate für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater Produktionsupdate für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020

Johannesburg, 20. Januar 2021: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/) freut sich, ein Produktions-Update für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr zu veröffentlichen.

Die operative Leistung des Konzerns für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr war äußerst erfreulich, mit einer verbesserten Produktion für das zweite Halbjahr 2020 aus allen operativen Segmenten, im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020. Diese solide operative Leistung wurde trotz der fortlaufenden Implementierung und Einhaltung von COVID-19-Protokollen erreicht, um die Gesundheit und das Wohlbefinden unserer Belegschaft zu unterstützen und den Ausbruch der zweiten Welle von COVID-19-Infektionen abzumildern.

Die PGM-Produktion der SA PGM-Betriebe von 1,58 Mio. 4Eoz (einschließlich der zurechenbaren Unzen von Mimosa) übertraf die Obergrenze der revidierten Jahresprognose von 1,35 - 1,45 Mio. 4Eoz um 9%, wobei die PGM-Produktion von 918.678 4Eoz für H2 2020 40% höher war als für H1 2020.

Die abgebaute PGM-Produktion der US-amerikanischen PGM-Betriebe lag mit 603.066 2Eoz für das Jahr 2020 geringfügig unter der revidierten Prognose von 620.000 - 650.000 2Eoz, was in erster Linie auf die Auswirkungen der COVID-19-Infektionsspitzen in den Betrieben im vierten Quartal 2020 zurückzuführen ist, die mit der zweiten COVID-19-Welle in Montana zusammenhängen. Trotz der COVID-19-Störungen war die Produktion im 2. Halbjahr 2020 mit 305.326 2Eoz um 3% höher als im 1. Halbjahr 2020, wobei sich der Produktionstrend im Laufe des Jahres verbesserte.

Die Produktion der SA-Gold-Betriebe (ohne DRDGOLD) lag mit 25.192 kg (809.941 oz) 3 % über der revidierten Prognose von 23.500 - 24.500 kg (756.000 oz - 788.000 oz), wobei die Produktion von 12.638 kg (406.321 oz) für H2 2020 um 48 % höher war als für H1 2020.

Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, kommentierte die Produktionsleistung der Gruppe im Jahr 2020 wie folgt: "Die Art und Weise, wie die anfängliche Bedrohung durch COVID-19 in unseren Betrieben in H1 2020 gehandhabt wurde und die anschließende, sichere Rückkehr zu normalisierten Produktionsniveaus bis zum Jahresende war äußerst erfreulich. Wir halten uns weiterhin an strenge COVID-19-Protokolle in den Betrieben, da die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter unser oberstes Gebot bleibt. Wenn keine unerwarteten Störungen auftreten, ist der Konzern gut positioniert, um für 2021 ein wesentlich konstanteres und deutlich verbessertes Betriebsergebnis zu erzielen."

Präsentation der Ergebnisse

Sibanye-Stillwater wird am Mittwoch, den 18. Februar 2021, die Betriebs- und Finanzergebnisse für die sechs Monate und das Jahr bis zum 31. Dezember 2020 veröffentlichen und eine Live-Präsentation veranstalten, die über einen Webcast und eine Telefonkonferenz um 10.00 Uhr (CAT) / 03.00 Uhr (EST) / 01.00 Uhr (MDT) geteilt wird. Für Teilnehmer in Nord-, Mittel- und Südamerika findet um 16h00 (CAT) / 09h00 (EST) / 08h00 (MDT) eine Telefonkonferenz statt. Den Link zum Webcast und die Einwahldaten für die Telefonkonferenz finden Sie auf unserer Website: https://www.sibanyestillwater.com/assets/mailers/YE2020/ .

Kontakt Investor Relations:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Leiter der Abteilung Investor Relations

Tel: +27 (0) 83 453 4014

www.sibanyestillwater.com

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sibanye Stillwater Limited

Incorporated in the Republic of South Africa

Registrierungsnummer 2014/243852/06

Aktiencodes: SSW (JSE) und SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701

Emittenten-Code: SSW

("Sibanye-Stillwater", "die Gesellschaft" und/oder "der Konzern")

Registrierte Adresse:

Constantia Büropark

Bridgeview House - Gebäude 11 - Erdgeschoss

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Park Weltevreden - 1709

Postanschrift:

Private Bag X5 - Westonaria - 1780

Tel +27 11 278 9600 - Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die Informationen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, unter anderem, derjenigen, die sich auf die Finanzlage von Sibanye-Stillwater Limited ("Sibanye-Stillwater" oder der "Konzern"), die Geschäftsstrategien, die Pläne und die Ziele des Managements für die zukünftige Geschäftstätigkeit beziehen, sind notwendigerweise Schätzungen, die die beste Einschätzung der Geschäftsleitung und der Direktoren von Sibanye-Stillwater widerspiegeln.

Alle Aussagen in dieser Bekanntmachung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In zukunftsgerichteten Aussagen werden auch häufig Wörter wie "werden", "prognostizieren", "potenziell", "schätzen", "erwarten" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, und sollten im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren, einschließlich der in diesem Haftungsausschluss genannten, betrachtet werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen setzen sollten.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Sibanye-Stillwater wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, gehören unter anderem unsere zukünftigen Geschäftsaussichten; unsere Finanzlage; unsere Verschuldung und unsere Fähigkeit, den Verschuldungsgrad zu reduzieren; die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Bedingungen in den Vereinigten Staaten, Südafrika, Simbabwe und anderswo; die Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen; unsere Fähigkeit, die Vorteile jeglicher Streaming-Vereinbarungen oder Pipeline-Finanzierungen zu erhalten; unsere Fähigkeit, unsere Anleihen zu bedienen; Änderungen der Annahmen, die Sibanye-Stillwaters Schätzung der aktuellen Mineralreserven und Ressourcen zugrunde liegen; die Fähigkeit, erwartete Effizienzsteigerungen und andere Kosteneinsparungen in Verbindung mit vergangenen, laufenden und zukünftigen Akquisitionen sowie in bestehenden Betrieben zu erzielen; unsere Fähigkeit, eine stabile Produktion im Blitz-Projekt zu erreichen; der Erfolg von Sibanye-Stillwaters Geschäftsstrategie; Explorations- und Erschließungsaktivitäten; die Fähigkeit von Sibanye-Stillwater, die Anforderungen an einen nachhaltigen Betrieb zu erfüllen; Änderungen des Marktpreises von Gold, PGMs und/oder Uran; das Auftreten von Gefahren in Verbindung mit dem Gold-, PGM- und Uranabbau im Unter- und Übertagebau; das Auftreten von Arbeitsunterbrechungen und Arbeitskämpfen; die Verfügbarkeit, die Bedingungen und der Einsatz von Kapital oder Krediten; Änderungen relevanter staatlicher Vorschriften, insbesondere von Umwelt-, Steuer-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und neuer Gesetze, die Wasser, Bergbau, Mineralienrechte und Unternehmenseigentum betreffen, einschließlich deren möglicherweise strittiger Auslegung; das Ergebnis und die Folgen möglicher oder anhängiger Rechtsstreitigkeiten oder behördlicher Verfahren oder anderer Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsfragen; Unterbrechungen der Energieversorgung, Einschränkungen und Kostensteigerungen; Engpässe in der Versorgungskette und Preissteigerungen bei den Produktionsmitteln; Wechselkursschwankungen, Währungsabwertungen, Inflation und andere makroökonomische Maßnahmen; das Auftreten vorübergehender Stillstände von Minen aufgrund von Sicherheitsvorfällen und ungeplanten Wartungsarbeiten; die Fähigkeit, leitende Angestellte oder ausreichend technisch qualifizierte Mitarbeiter einzustellen und zu halten, sowie die Fähigkeit, eine ausreichende Vertretung von historisch benachteiligten Südafrikanern in Führungspositionen zu erreichen; Ausfall von Informationstechnologie und Kommunikationssystemen; die Angemessenheit des Versicherungsschutzes; jegliche soziale Unruhen, Krankheiten oder natürliche oder von Menschen verursachte Katastrophen in informellen Siedlungen in der Nähe einiger der Betriebe von Sibanye-Stillwater; und die Auswirkungen von HIV, Tuberkulose und die Verbreitung anderer ansteckender Krankheiten, wie z.B. des Coronavirus ("COVID-19"). Weitere Einzelheiten zu potenziellen Risiken und Ungewissheiten, die Sibanye-Stillwater betreffen, sind in den von Sibanye-Stillwater bei der Johannesburger Börse und der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben, einschließlich des Integrierten Geschäftsberichts 2019 und des Jahresberichts auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum des Inhalts. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten (außer im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang).

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55218

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=55218&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.