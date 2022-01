Lineage Logistics verlagert Betrieb an den Standort Hvidovre in Dänemark

Lineage erwarb das Grundstück in Hvidovre im Juni 2020 und wird ab sofort dort das Kühllager betreiben



Lineage erwarb das Grundstück in Hvidovre im Juni 2020 und wird ab sofort dort das Kühllager betreiben

Die Ankündigung folgt auf weitere strategische Übernahmen durch Lineage in Dänemark, so etwa der Claus Sørensen Group im Juni 2021



Die Ankündigung folgt auf weitere strategische Übernahmen durch Lineage in Dänemark, so etwa der Claus Sørensen Group im Juni 2021

Der Standort Hvidovre befindet sich in einer strategisch günstigen Lage in der Nähe des Zentrums und des Flughafens von Kopenhagen und entwickelt sich rasch zu einem wichtigen Geschäftsviertel



Lineage Logistics, LLC (kurz „Lineage“ oder das „Unternehmen“), einer der weltweit führenden REITs der temperaturgeführten Industrie und Anbieter von Logistiklösungen, hat heute die Verlagerung seines Betriebs an die Adresse Kanalholmen 15 bekannt gegeben – dies erfolgt durch die Übernahme des Geschäftsbereichs von Agri-Norcold an diesem Standort, der bereits im Juni 2020 aufgekauft und seither an Dritte vermietet wurde.

Die Anlage in Kanalholmen 15 umfasst 22.000 Quadratmeter, und von dort aus wird eine Reihe von Kunden im Einzel- und Lebensmittelhandel beliefert.

„Die Verlagerung des Betriebs nach Hvidovre ist mit der strategisch sehr günstigen Lage und dem reichhaltigen Kundenstamm ein weiterer Beweis für unser Engagement für Wachstum in den skandinavischen Ländern“, sagte Harld Peters, Senior Vice President für Europa bei Lineage. „Wir bauen unsere Betriebe in Dänemark und allen skandinavischen Ländern rasch aus, um den erweiterten Lieferketten unserer Kunden möglichst gerecht zu werden.“

„Die skandinavischen Länder und insbesondere Dänemark nehmen einen zentralen Standort für den Vertrieb von Lebensmitteln im globalen Netzwerk von Lineage ein“, sagte Jesper Toft Mathiasen, Regional Vice President für die skandinavischen Länder bei Lineage. „Der Großraum Kopenhagen ist im Zentrum der am dichtesten besiedelten Region in ganz Skandinavien und verfügt über hervorragende Luft-, Wasser- und Landwege nach Europa und in die ganze Welt. Durch Betriebe wie jenen in Avedore kann Lineage für die Kunden als Portal mit Zugang zu globalen Märkten dienen.“

Die Übernahme des Grundstücks in Avedore folgt auf mehrere Zukäufe in Dänemark und Norwegen. Lineage Logistics trat 2020 in den skandinavischen Markt ein und hat seither die Kühlhausbetreiber Claus Sørensen, einen wichtigen Anbieter in Dänemark, Lundsøe Køl & Frys A/S mit Kühlanlagen in Nordjütland und Aarhus sowie Super Frost Sjælland ApS und Coldstar ApS übernommen.

Insgesamt verfügt Lineage in den skandinavischen Ländern bereits über knapp 1,5 Millionen Kubikmeter und 304.700 Palettenplätze in 17 Anlagen.

Über Lineage Logistics

Lineage Logistics ist einer der weltweit führenden Anbieter von temperaturgeregelten Industrie-REITs und Logistiklösungen. Das Unternehmen verfügt über ein globales Netzwerk von mehr als 400 strategisch gelegenen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von über 2 Milliarden Kubikfuß (rund 56 Mio. Kubikmeter), das sich über 19 Länder in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. Die branchenführende Sachkompetenz von Lineage bei logistischen End-to-End-Lösungen, das konkurrenzlose Immobiliennetzwerk des Unternehmens sowie die Entwicklung und der Einsatz innovativer Technologien tragen dazu bei, die Distributionseffizienz zu steigern, die Nachhaltigkeit voranzutreiben, die Verschwendung in der Lieferkette zu minimieren und vor allem – als Visionary Partner von Feeding America – zur Ernährung der Welt beizutragen. In Anerkennung der wegweisenden Innovationen und Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens wurde Lineage als Nr. 17 in der CNBC-Liste 2021 mit 50 Disruptoren geführt, als Nr. 1 unter den Data-Science-Unternehmen und insgesamt auf Platz 23 der Liste mit den innovativsten Unternehmen der Welt 2019 von Fast Company erwähnt und in die „Change The World“-Liste von Fortune für 2020 aufgenommen. (www.lineagelogistics.com)

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220110006040/de/

Lineage Logistics



Magnus Franklin

+32471620575

magnus.franklin@teneo.com