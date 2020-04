LUFTHANSA - Besorgniserregende Aussagen

Deutsche Lufthansa AG - WKN: 823212 - ISIN: DE0008232125 - Kurs: 7,806 € (XETRA)

Lufthansa verzeichnet im ersten Quartal einen Umsatzrückgang um 18 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Allein im März brach der Umsatz um knapp 1,4 Milliarden Euro (-47 %) ein. Das Adjusted Ebit1 liegt im entsprechenden Zeitraum bei minus 1,2 Milliarden Euro (Vorjahr -336 Mio. EUR).

Die Lufthansa geht wegen krisenbedingter Wertminderungen von Vermögenswerten und der negative Wertentwicklung von Treibstoff-Hedges davon aus, dass das Konzernergebnis im Quartal zusätzlich erheblich belasten wird.

Aktuell ist nicht absehbar, wann der normale Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Die momentan verfügbare Liquidität liegt bei rund 4,4 Milliarden Euro. Das Unternehmen geht von einem deutlichen Rückgang der Liquidität in den nächsten Wochen aus.

Der Kapitalbedarf kann nicht mit weiteren Mittelaufnahmen am Markt gedeckt werden. Die Lufthansa befindet sich in intensiven Verhandlungen mit den Regierungen hinsichtlich verschiedener Finanzierungsinstrumente, um solvent bleiben zu können.

SocGen stuft Lufthansa von Buy auf Sell ab und senkt das Kursziel von 11 EUR auf 3 EUR.

Barclays senkt Kursziel für Lufthansa von 12,70 EUR auf 6,20 EUR. Underweight.

Quelle: Guidants News

Gerade die Aussage, dass der Kapitalbedarf trotz vorhandener Liquidität von 4,4 Mrd. EUR nicht über den Kapitalmarkt gedeckt werden kann, dürfte einigen Anlegern die Sorgenfalten auf die Stirn treiben.

Die Aktie befindet sich seit Januar 2018 nach einem Allzeithoch bei 31,26 EUR in einer massiven Abwärtsbewegung. Diese führte die Aktie über mehrere Zwischenstationen am 12. März 2019 unter den Aufwärtstrend seit dem Tief aus dem Jahr 2003 und anschließend auf ein Tief bei 7,80 EUR. Von der Erholung an den Aktienmärkten seit Mitte März hat die Lufthansa-Aktie überhaupt nicht profitiert. Denn gestern fiel sie im Tagesverlauf sogar unter 7,80 EUR zurück, wenn auch nur minimal. Der Schlusskurs liegt exakt auf dem bisherigen Tief bei 7,80 EUR.

Nachbörslich bewegte sich der Lufthansa nach diesen Zahlen zunächst so gut wie gar nicht. Sie lief in einer Spanne von 10 Cent seitwärts. Heute Morgen notiert die Aktie im vorbörslichen Handel bei 7,55 EUR und damit auf einem neuen Tief in der Abwärtsbewegung seit Januar 2018.

Neue Verkaufswelle?

Sollte sich der Rückfall unter 7,80 EUR bestätigen, würde die Abwärtsbewegung der letzten gut 2 Jahre wieder einmal bestätigt werden. Sie könnte dann sogar auf das Tief aus dem Jahr 2003 bei 6,29 EUR abfallen.

Im langfristigen Kontext befindet sich die Aktie seit dem Rückfall unter 9,10 EUR in einer potenziellen Kaufzone. Denn seit dem Jahr 2001 hat die Aktie mehrfach im Bereich zwischen 9,10 und 6,30 EUR nach oben gedreht und danach zu einer Rally angesetzt, die mindestens 145 % betrug. Allerdings dürfte die aktuelle Lage eine ganz andere sein als in den letzten 20 Jahren.

Sollte die Aktie doch noch die Unterstützung bei 7,80 EUR halten, dann wäre eine Erholung in Richtung 10,70 EUR möglich. Und bei einem Ausbruch über diese Marke ergäbe sich Platz in Richtung 12,58 EUR.

Deutsche Lufthansa AG

