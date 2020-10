Nel: Neuer Auftrag, neuer Markteintritt und neuer Schwung für die Aktie?

Es ist eine sehr kurze Mitteilung, die Nel heute veröffentlicht, aber die Auswirkung könnte für die Zukunft doch um einiges größer sein. Die Norweger haben nämlich mit der Bestellung von H2 Stationen einen Fuß in den polnischen Markt gesetzt. ZE PAK, einer der größten Energieversorger des Landes, hat bei einer Tochterfirma von Nel eine Wasserstofftankstelle bestellt, die im kommenden Jahr ausgeliefert werden soll.

Eintritt in den neuen Markt spült 3,2 Millionen Euro in die Kasse

Jens Egholt, Senior Director Global Sales von Nel Hydrogen Fueling, ist sieht in der neuen Bestellung noch viel Potenzial für die Zukunft: „Wir freuen uns, mit unseren H2Station-Tanklösungen ein weiteres Land in Europa zu betreten. Wir sehen attraktive Marktchancen in Polen und sind stolz darauf, dass ZE PAK, das führende Energieunternehmen in Polen, unsere Tanklösungen ausgewählt hat.“ Der Wert der Bestellung beträgt rund 3,2 Millionen Euro. Die Auslieferung der Stationen ist für 2021 geplant.

Aktie bleibt gelassen

An der Heimatbörse in Oslo entfacht die Nachricht kein weiteres Feuer. Der Kurs kämpft aktuell mit der Marke von 20 Kronen. Allerdings war der Kurs im Sog des Nikola-Hickhacks auf rund 15 Kronen abgesackt und zuletzt wieder in der Spitze auch 21 Kronen angezogen. Klar, dass einige Anleger daher ihre Gewinne ins trockene bringen.

Allerdings zeigt der neue Auftrag auch, dass Nel sich nicht ausruht, sondern stetig neue Kunden an Land zieht. Zuletzt hatte ja auch eine mögliche Kooperation mit Toyota Norway für neue Fantasie in der Kursentwicklung gesorgt. Sollte die Zusammenarbeit tatsächlich noch im 4. Quartal veröffentlicht werden, dann dürfte auch der Kurs wieder deutlich über 20 Kronen anziehen.

Von Markus Weingran

Foto: Homepage Nel