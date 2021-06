onvista Mahlzeit: Dax verdaut Fed-Entscheid ganz gut – BYD, Daimler, Befesa und bloß raus aus Curevac?

Replaced by the video

Überraschend schlechte Nachrichten aus dem Hause Curevac. Mit einer Wirksamkeit von nur 47 Prozent erfüllt der lang ersehnte Impfstoff nicht die Kriterien für eine Notfallzulassung. Können die Tübinger noch einmal nachbessern oder ist es an der Zeit der Aktie den Rücken zu kehren?

Die Fed hat auch nicht für große Freude an den Märkten gesorgt. Jerome Powell stimmt die Anleger auf eine langsame Änderung der Geldpolitik ein. Bislang war ein Datum für eine erste Zinserhöhung nicht im Raum. Jetzt ist dies der Fall. Obwohl der Chef der amerikanischen Notenbank betont hat, dass es noch keinen genauen Zeitplan für eine Erhöhung der Zinsen und ein Rückfahren der Anleihenkäufe gibt, gerieten die US-Märkte leicht unter Druck.

Der Dax kann sich der schlechten Stimmung auch nicht so recht entziehen. Allerdings halten sich die Verluste doch in einem überschaubaren Rahmen und das Allzeithoch ist nicht in sehr weite Ferne gerückt.

Die Automobilwerte können heute von den Zulassungszahlen in der EU profitieren, Befesa profitiert von einer Übernahme und die Zahlen von Südzucker finden keinen großen Anklang.

