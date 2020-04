Am Mittwoch haben extrem schlechte Wirtschaftsdaten die Wall Street aufgeschreckt und den Dax noch ein Stück tiefer in den Keller gedrückt. Heute ist die Lage im deutschen Leitindex schon wieder etwas freundlicher. Allerdings stehen die nächsten US-Daten an. Donnerstags gibt es immer die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Vereinigten Staaten. In den vergangenen Wochen ist die Zahl der Arbeitslosen auf 17 Millionen Menschen explodiert. Die Frage ist daher: Wie viele Millionen kommen heute dazu und könnte das die Wall Street weiter belasten?

Bayer rüstet sich für die Produktion eines Corona-Impfstoffes, bei Siemens scheint es neue Überlegungen zum Börsengang der Energy-Sparte zu geben und eine Analysemeinung der Deutschen Bank setzt der Lufthansa-Aktie heute zu.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

