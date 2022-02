Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu aktueller Corona-Politik

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine' zu aktueller Corona-Politik:

"Doch der Anteil derer, die mit dem aktuellen Krisenmanagement nicht mehr zufrieden sind, wächst. Für die Politik ist das eine heikle Situation: So sehr alle von einer Rückkehr zu einem Leben "vor Corona" träumen, so nötig wird es wohl auch künftig sein, zumindest Vorsicht walten zu lassen. Denn allen Regeln zum Trotz: Einer der entscheidenden Schalthebel in der Krise war stets die Einsicht der Bevölkerung, die ihr Verhalten oft schon angepasst hatte, ehe die Politik zu Gipfeltreffen zusammenkam. Echte Lockerungen sind also nur möglich, wenn wir unsere Antenne für mögliche Gefahren behalten. Frustration über eine unklare Linie in der Politik ist da eine denkbar ungünstige Voraussetzung."/al/DP/nas