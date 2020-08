Stadt Tampere: Architekturwettbewerb für das neue Kunstmuseumsgebäude in Finnland

In der Altstadt von Tampere wurde ein internationaler Architekturwettbewerb gestartet. Die Teilnehmer des Wettbewerbs müssen ein neues Gebäude für das Sara Hildén Art Museum entwerfen. Die alten Fabrikgebäude in der Stadt sowie die Kulturstätten runderherum bieten ein interessantes Umfeld für den Wettbewerb. Mit ungefähr 370.000 Einwohnern ist das stetig wachsende Tampere die größte im Inland gelegene Stadt der norischen Länder. Wenn die naheliegenden Gemeinden mitgezählt werden, ist Tampere die zweitgrößte Stadtregion Finnlands.

Der Architekturwettbewerb dauert vom 31. August bis 2. Dezember 2020. Die Gewinner werden Anfang 2021 bekannt gegeben.

Das Sara Hildén Art Museum ist mit seiner international beachtenswerten Kunstsammlung eine bedeutende Attraktion in Tampere. Der neue Standort in einem historisch bedeutsamen Viertel macht das Museum einfacher erreichbar und bietet den Besuchern neue Erfahrungen. Im Vergleich zu dem derzeitigen Gebäude wird das neue Gebäude erheblich größer sein und über modernere Museumstechnologie verfügen, was es ermöglichen wird, sowohl die stets wachsende Sammlung auszustellen als auch gleichzeitig temporäre Ausstellungen zu organisieren.

„Die Teilnehmer sollen ein hochwertiges Gebäude entwerfen, welches die umliegende Stadtstruktur und die wertvollen Kultur- und Grünbereiche würdigt”, betont Deputy Mayor Jaakko Stenhäll.

Die Varma Mutual Pension Insurance Company ist Eigentümer und Entwickler der Gebäude des Finlayson-Geländes.

„Das neue Museum wird zur Attraktivität und Lebendigkeit des westlichen Stadtzentrums beitragen und die Kultur- und Freizeitressourcen sowie die Jobkonzentration in dieser Gegend stärken. Wir freuen uns auf die Vorschläge der Wettbewerber”, sagt der Real Estate Manager von Varma Kai Niinimäki.

Varma, die Sara Hildén Foundation und die Stadt Tampere organisieren den Architekturwettbewerb in Zusammenarbeit mit dem finnischen Architektenverband gemäß den Wettbewerbsregeln des Verbandes.

Tampere ist eine Universitätsstadt und ein attraktives Zentrum für Know-How, Handel und Kultur in Finnland. Tampere bewirbt sich derzeit, um Kulturhauptstadt Europas 2026 zu werden.

Wettbewerbswebseite:

www.sarahildenkilpailu.fi

Das Sara Hildén Art Museum:

www.tampere.fi/sarahilden

