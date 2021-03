TESLA - Das Kaufinteresse steigt wieder, aber...

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 669,605 $ (NASDAQ)

Was hoch steigt, kann tief fallen. Das bekamen zuletzt auch Anleger in der Tesla-Aktie zu spüren, nachdem man sich im Preisbereich von 884 USD die Zähne ausgebissen hat. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung auf hohem Niveau gab der Aktienkurs nach und fiel in der Spitze auf 550 USD zurück. Seit Januar summierten sich die Korrekturverluste damit auf fast 40 % und das verblüffendste ist, dass diese im Rahmen der mittelfristigen Entwicklung noch nicht einmal auffallen.

Stabilisierungsbemühungen sind zu erkennen!

Innerhalb der aktuellen Korrektur sind die Käufer seit geraumer Zeit um eine Stabilisierung bemüht. Optimisten könnten hier eine inverse SKS-Formation erkennen. An der Nackenlinie dieser sind die Käufer gestern aber erneut gescheitert. Zwar ging die Aktie an der Nasdaq mit einem Plus von 2,23 % aus dem Handel, der entscheidende Widerstand knapp oberhalb von 700 USD wurde damit jedoch nicht überwunden. Im Gegenteil. Intraday wurde dieser verkauft. Ein Ausbruch darüber wäre jedoch nötig, um erneut einen Angriff auf den zentralen Widerstandsbereich um 885 USD zu starten.

Gelingt ein solcher Ausbruch nach oben nicht, ist mit einer Fortsetzung der Korrektur zu rechnen. Dabei könnte der Aktienkurs noch einmal in Richtung 550-500 USD zurückfallen, um den dortigen langfristigen Unterstützungsbereich zu testen. Anschließend bestünde eine neue Stabilisierungschance, während ein nachhaltiger Ausbruch unter auch diesen Supportbereich für Investoren ein weiterer Schlag ins Gesicht sein würde.

