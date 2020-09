Tesla: JPMorgan bleibt im Bärenlager – mehr als ein zweistelliges Kursziel ist nicht drin

Wie einige Anleger ist die US-Bank nicht so sehr angetan von der Hautversammlung und dem groß angekündigten „Batterie Day“. Die Experten haben auch Zweifel, ob die Ankündigungen von Elon Musk jemals Realität werden. „Diese Ankündigung sollten Anleger auf den Prüfstand stellen“, riet Analyst Ryan Brinkman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Markteintritt des Tesla-Schnäppchenmodells habe das Unternehmen schon einmal für 2021 in Aussicht gestellt. Auch andere, vor drei Jahren vorgestellte Produkte wie eine Sattelzugmaschine oder der Roadster ließen noch auf sich warten.

„Underweight“ – Kursziel deutlich unter 100 Dollar

Die US-Bank JPMorgan hat Tesla nach der Veranstaltung auf „Underweight“ mit einem Kursziel von 65 US-Dollar belassen. Der „Battery Day“ habe zwar das Vertrauen in die Fähigkeit Teslas gestärkt, mit Blick auf die Kosten der Batterien eine führende Rolle einzunehmen, aber die Aktie sei nach wie vor erheblich überbewertet verglichen mit den Fundamentaldaten.

Werbung Knock-Outs zur Tesla Aktie Kurserwartung Tesla-Aktie wird steigen Tesla-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Ob die Aktie jemals das ausgerufene Kursziel von 65 Dollar erreicht darf eher bezweifelt werden. Nachdem die Aktie am Dienstag über 5 Prozent verloren hatte, fällt sie heute nach einem Verlust von etwas mehr als 6 Prozent unter die Runde Marke von 400 Dollar.

Bernstein fehlen die kruzfristigen Ziele

Das US-Analysehaus hat Tesla mit Blick auf eine Veranstaltung des Elektroautobauers zum Thema Autobatterien auf „Underperform“ mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Der „Battery Day“ habe viele Visionen und Ehrgeiz gezeigt, wogegen spezifische und kurzfristig erreichbare Ziele gefehlt hätten, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das binnen drei Jahren angestrebte 25.000-Dollar-Auto müsse Tesla nicht nur die Kosten für die Batterien massiv senken. Denn nach seinen Schätzungen belaufen sich die Kosten für das Model 3 aktuell bereits ohne Batterie auf 31.000 bis 32.000 Dollar.

onvista Mahlzeit: Shell kommt mit Microsoft ins Geschäft

Von Markus Weingran

Foto: Vitaliy Karimov / Shutterstock