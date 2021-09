Wacker Chemie: Geschäfte brummen weiter – Prognose erneut angehoben

Fast 2 Prozent geht es heute rauf für die Aktie des Spezialchemiekonzerns. Die hohen Polysiliciumpreise und eine sehr starke Nachfrage in den Chemiebereichen sorgen weiterhin für volle Kassen bei Wacker Chemie. So voll, dass der MDax-Konzern erneut in diesem Jahr die Prognose nach oben schraubt.

Deutlich höhere Ziele Wacker Chemie hebt seine Jahresprognosen für Umsatz und operatives Ergebnis erneut an. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen dürfte 2021 zwischen 1,2 und 1,4 Milliarden Euro liegen, nachdem Wacker bisher mit 900 Millionen bis 1,1 Milliarden operativem Gewinn gerechnet hatte. Der Umsatz soll von 4,7 Milliarden Euro im Vorjahr nun auf rund 6 Milliarden Euro steigen. Bisher hatte das Management rund 5,5 Milliarden Euro als Ziel ausgegeben. Im laufenden dritten Quartal rechnet Wacker mit einem Umsatz in der Größenordnung von 1,6 Milliarden Euro, das operative Ergebnis soll voraussichtlich bei etwa 400 Millionen Euro liegen. ______________________________________________________________________ onvista Redaktion: Die erneute Prognoseerhöhung bestätigt, dass es weiterhin in der Chemie-Branche brummt und es eine enorm große Nachfrage gibt. Das spiegelt sich auch im Kurs von Wacker Chemie wider. Seit Jahresanfang hat das Papier um rund 35 Prozent zugelegt. Allerdings muss das noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Die Aktie könnte in den nächsten 12 bis 18 Monaten durchaus Kurse in Richtung 200 Euro in Angriff nehmen. Mit einem geschätzten KGV von 12 für das aktuelle Geschäftsjahr ist die Aktie auch nicht gerade teuer bewertet. Daher sollten Anleger bei einer Korrektur durchaus eine erste Position bei Wacker Chemie aufbauen. Chart Wacker Chemie seit dem 01.01.2001 Foto: Homepage Wacker Chemie