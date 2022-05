Toro schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Toro Co. (ISIN: US8910921084, NYSE: TTC) zahlt am 13. Juli 2022 eine vierteljährliche Dividende von 0,30 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre aus. Record date ist der 22. Juni 2022. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet schüttet Toro 1,20 US-Dollar an seine Investoren aus.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 80,28 US-Dollar (Stand: 17. Mai 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,50 Prozent. Im Dezember 2021 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 14 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Toro ist ein weltweiter Lieferant von Maschinen und Geräten für die Rasen- und Landschaftspflege. Es werden unter anderem Rasenmäher, Rasentraktoren, Sportplatz- und Golfplatzpflegemaschinen sowie Präzisionsberegnungslösungen angeboten.

Im ersten Quartal (28. Januar) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 932,65 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 872,99 Mio. US-Dollar), wie am 3. März berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 69,51 Mio. US-Dollar nach 111,28 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 mit 19,65 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 8,25 Mrd. US-Dollar (Stand: 17. Mai 2022).

Redaktion MyDividends.de