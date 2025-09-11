Trade Desk abgestuft – Klarnas Mega-IPO
Heute geht es in der Sendung um diese Aktien: Covestro, Siemens Healthineers, Heidelberg Materials, Klarna, Opendoor, Door Dash, Netflix, Amazon, Adobe, Hims & Hers, Trade Desk, Rocket Company
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Rocket Companies: Analysten-Upgrade
Die Bank of America (BofA) sieht frischen Rückenwind – Zinsfantasie, Deals und Wachstumspotenzial beflügeln den Aktienkurs von Rocket Companies.
Klarna: IPO-Hype in New York
Vom Fintech-Tief zurück ins Rampenlicht. Klarna gelingt ein erstaunlicher Börsenstart. Wie viel Potenzial steckt in der Aktie?
The Trade Desk: Abstufungs-Schock
Morgan Stanley zieht die Reißleine und stuft die Aktie von Trade Desk ab– ist die Wachstumsstory vorbei?
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–