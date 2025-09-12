Werbung ausblenden
Märkte heute

Micron, Tempus AI & Adobe: Die Börsen-Highlights des Tages

onvista · Uhr

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Eckert & Ziegler, Hannover Rück, Silber, Alibaba, Comfort System, Robinhood, AMD, Micron, Tempus AI, RH, Adobe und Thales.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Micron – Citi wird noch bullisher 

Die Bank erhöht Kursziel und Prognosen deutlich – vor den Zahlen am 23. September. Was steckt hinter dem Optimismus?

Tempus AI – FDA-Zulassung im Gesundheitssektor 

Das KI-Unternehmen sorgt mit einem Update in der kardiologischen Diagnostik für Schlagzeilen. Was bedeutet das für die Aktie?

Adobe – Starke Zahlen, KI treibt 

Frische Quartalszahlen, starke Nachfrage nach Firefly und neue Rekorde beim Cashflow: Doch wohin führt der Weg der Aktie?  

Alphabet A
Lufthansa
adidas
Coinbase
Meta
Salesforce
PepsiCo
Alphabet C
PVA TePla
Zscaler
Philip Morris
Interactive Brokers

