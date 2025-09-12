Märkte heute
Micron, Tempus AI & Adobe: Die Börsen-Highlights des Tages
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Eckert & Ziegler, Hannover Rück, Silber, Alibaba, Comfort System, Robinhood, AMD, Micron, Tempus AI, RH, Adobe und Thales.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
Micron – Citi wird noch bullisher
Die Bank erhöht Kursziel und Prognosen deutlich – vor den Zahlen am 23. September. Was steckt hinter dem Optimismus?
Tempus AI – FDA-Zulassung im Gesundheitssektor
Das KI-Unternehmen sorgt mit einem Update in der kardiologischen Diagnostik für Schlagzeilen. Was bedeutet das für die Aktie?
Adobe – Starke Zahlen, KI treibt
Frische Quartalszahlen, starke Nachfrage nach Firefly und neue Rekorde beim Cashflow: Doch wohin führt der Weg der Aktie?
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Bezahldienstleister glänzt beim IPO15 Prozent Plus zum Börsenstart: So steht das Fintech Klarna fundamental da10. Sept. · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die BlockchainDas verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista