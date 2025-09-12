Wolters Kluwer: Starker Konzern, schwache Aktie – lohnt ein Einstieg?

Wolters Kluwer gehört zu den großen europäischen Software- und Informationskonzernen – und ist trotz starker Zahlen zuletzt an der Börse massiv unter Druck geraten.

Im heutigen Video gehe ich der Frage nach, wie es um das Geschäftsmodell steht, welche Rolle die KI-Strategie spielt und ob die Aktie trotz Kursverlusten wieder interessant wird.

Welche Chancen ergeben sich für Anleger – und wo lauern die Risiken? Die Antworten gibt’s in der Analyse.