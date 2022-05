DDV Trendtalk Mai 2022: Was trauen Sie dem Deutschen Aktienindex in diesem Jahr noch zu?

Im DDV VR Trendtalk sprachen Daniel Saurenz (Feingold Research), Anouch Wilhelms (Société Générale) und Lars Brandau (DDV) in der virtuellen Realität (VR) über die Trendumfrage des Monats Mai 2022: Was trauen Sie dem Deutschen Aktienindex in diesem Jahr noch zu?



Die in diesem Video enthaltenen Informationen sind keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Finanzprodukte und können eine individuelle Beratung durch die Bank oder einen Berater des (potenziellen) Anlegers nicht ersetzen. Das Video enthält nicht alle relevanten Informationen für Zertifikate oder andere Finanzprodukte. Für vollständige Informationen, insbesondere zu den mit einer Investition in diese Produkte verbundenen Risiken, sollten potentielle Anlegerinnen und Anleger den Wertpapierprospekt lesen, der nebst den „Endgültigen Bedingungen“ und eventueller Nachträge bei den Emittenten kostenlos erhältlich ist, und ggf. ihren Finanz- oder Rechtsberater konsultieren. Angaben und Aussagen in diesem Video sind auf dem Stand des Erstellungszeitpunkts und werden nicht aktualisiert.