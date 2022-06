Erholungsversuch vor dem verlängerten Wochenende

Eine harte Woche geht an der Wall Street zu Ende. Der S&P hat bis Donnerstag Abend rund 6% verloren, mit allen Anlageklassen im Minus. Vor allem bei den Anleihen in Japan und Euroland sehen wir Zeichen einer Stabilisierung. Zudem wächst die Hoffnung, dass der Anstieg der Ölpreise in den kommenden Wochen ausgebremst wird.



