Märkte heute

Chevron und Venezuela - dazu ASML und Vertiv mit Analysten-Signalen

onvista · Uhr

Heute geht es um folgende Werte: Rheinmetall, ASML, NextEra Energy, Pinterest, BYD, Nvidia, Vertiv Holdings und Chevron.

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

ASML - Analysten drehen das Bild

Mehrere Research-Häuser ziehen ihre Einschätzungen zu ASML deutlich nach oben. Was steckt hinter der plötzlichen Neubewertung im Halbleitersektor und wie nachhaltig ist das Signal? 

Vertiv Holdings - KI braucht Infrastruktur

Rechenzentren werden komplexer, die Anforderungen steigen. Der Spezialist für Strom, Kühlung und Systemintegration, Vertiv Holdings, rückt dadurch stärker in den Fokus der Analysten. 

Chevron - Neue Perspektiven in Venezuela

Der politische Umbruch verändert die Rahmenbedingungen im Ölmarkt. Warum Investoren jetzt bei Chevron genauer hinschauen und welche Rolle bestehende Aktivitäten spielen könnten.

Rheinmetall
Nvidia
BYD
ASML
Chevron
NextEra Energy
Vertiv
Pinterest

