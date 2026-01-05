Chevron und Venezuela - dazu ASML und Vertiv mit Analysten-Signalen
Heute geht es um folgende Werte: Rheinmetall, ASML, NextEra Energy, Pinterest, BYD, Nvidia, Vertiv Holdings und Chevron.
Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:
ASML - Analysten drehen das Bild
Mehrere Research-Häuser ziehen ihre Einschätzungen zu ASML deutlich nach oben. Was steckt hinter der plötzlichen Neubewertung im Halbleitersektor und wie nachhaltig ist das Signal?
Vertiv Holdings - KI braucht Infrastruktur
Rechenzentren werden komplexer, die Anforderungen steigen. Der Spezialist für Strom, Kühlung und Systemintegration, Vertiv Holdings, rückt dadurch stärker in den Fokus der Analysten.
Chevron - Neue Perspektiven in Venezuela
Der politische Umbruch verändert die Rahmenbedingungen im Ölmarkt. Warum Investoren jetzt bei Chevron genauer hinschauen und welche Rolle bestehende Aktivitäten spielen könnten.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–