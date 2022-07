DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG: Weiterentwicklung zu einem Unternehmen für Investitionen in die Energiewende

DGAP-News: Pacifico Renewables Yield AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Strategische Unternehmensentscheidung

Pacifico Renewables Yield AG: Weiterentwicklung zu einem Unternehmen für Investitionen in die Energiewende



14.07.2022 / 07:02

Pacifico Renewables strebt eine Weiterentwicklung ihres Geschäftsmodells an, um sich von einem im Bereich erneuerbarer Energien gewachsenen Unternehmen hin zu einem modernen Unternehmen für Investitionen in die Energiewende zu entwickeln

Neue strategische Initiativen sollen es Pacifico Renewables ermöglichen, über erneuerbare Energien hinaus Investitionen in andere skalierbare grüne Technologien zu tätigen, sowie maßgeschneiderte Lösungen – ohne Beschränkung durch die eigene Bilanz – für institutionelle Investoren anzubieten, um das gesamte Spektrum der Möglichkeiten innerhalb der Energiewende und der deutlich gewachsenen Pipeline der Gesellschaft zu nutzen

Als Teil davon wird Pacifico Renewables einen Anteil von 21,9 % an der clearvise AG erwerben und beabsichtigt, diese Beteiligung in einem zweiten Schritt durch eine Sacheinlage ihres Portfolios von Solar- und Windparks in die clearvise AG gegen zusätzliche Aktien und Barmittel zu erhöhen, wodurch der zweitgrößte börsennotierte unabhängige Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien (IPP) in Deutschland mit Pacifico Renewables als starkem Ankeraktionär entstehen würde

Grünwald, 14. Juli 2022 – Die Pacifico Renewables Yield AG (ISIN: DE000A2YN371), ein unabhängiger Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien, hat gestern drei strategische Initiativen zur Erweiterung des Geschäftsmodells bekanntgegeben, um sich von einem im Bereich erneuerbarer Energien gewachsenen Unternehmen zu einem zukunftsträchtigen Unternehmen für Investitionen in die Energiewende zu entwickeln. Diese Initiativen umfassen die Bündelung der Kräfte mit der clearvise AG, einem in Deutschland gelisteten IPP mit einem Wind- und Solarportfolio in mehreren europäischen Ländern, die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für institutionelle Investoren und Investitionen in skalierbare grüne Technologien. Diese Initiativen werden den Schwerpunkt von Pacifico Renewables über den klassischen Erwerb und Betrieb von Solar- und Windprojekten hinaus verlagern, um von den Möglichkeiten zu profitieren, die sich durch die zunehmenden globalen Bemühungen zur Dekarbonisierung unseres Stromsystems und die umfangreiche Pipeline der Pacifico Renewables bieten.

Über die eigene Bilanz hinaus

Bündelung Kräfte mit der clearvise AG

Als erste Initiative wird Pacifico Renewables ihre Kräfte mit der clearvise AG bündeln. Pacifico Renewables hat einen Vertrag mit ihrem Ankeraktionär, der Pelion Green Future Alpha GmbH, geschlossen, um deren Anteil an der clearvise AG in Höhe von 21,9 % zu erwerben und zudem eine Absichtserklärung („MoU“) mit der clearvise AG unterzeichnet. Das MoU beinhaltet die Absicht beider Parteien, durch eine Sacheinlage der europäischen Solar- und Windparks von Pacifico Renewables gegen zusätzliche Aktien und Barmittel in die clearvise AG die Beteiligung von Pacifico Renewables an der clearvise AG zu erhöhen, wodurch der zweitgrößte IPP Deutschlands mit Pacifico Renewables als starkem Ankeraktionär entstehen würde.

Die Bündelung der Kräfte mit der clearvise AG ist in zwei Schritte aufgeteilt. Der erste Schritt umfasst die gestern unterzeichnete Vereinbarung mit Pelion Green Future. Das MoU ebnet den Weg für den zweiten Schritt, bei dem Pacifico Renewables ihre anfängliche Beteiligung durch eine Sacheinlage ihrer europäischen Solar- und Windparks gegen zusätzliche Aktien der clearvise AG und Barmittel erhöhen soll, was zu einer langfristigen Beteiligung an der clearvise AG von rund 40 % führen soll. Dies würde es beiden Unternehmen ermöglichen, von den erheblichen Skaleneffekten eines größeren gemeinsamen Portfolios und einer größeren Pipeline zu profitieren.

Maßgeschneiderte Investitionsmöglichkeiten für institutionelle Investoren

Aufbauend auf seiner Erfolgsgeschichte der effizienten Kapitalbeschaffung zur Finanzierung ihrer Wachstumsambitionen will Pacifico Renewables maßgeschneiderte Investitionsmöglichkeiten für institutionelle Investoren erörtern, um noch mehr institutionelles Kapital in die Energiewende zu leiten, ohne dass das Eigenkapital des Unternehmens einen limitierenden Faktor darstellt. Etwaige damit verbundene Gebühren sollen die Rendite des Unternehmens auf das eingesetzte Eigenkapital im Vergleich zum ausschließlichen Einsatz bilanziellen Eigenkapitals erhöhen.

Dr. Martin Siddiqui, Co-CEO: „Der effiziente Einsatz von Kapital ist für uns seit jeher von zentraler Bedeutung. Der liquiditätsneutrale Erwerb einer 21,9 %igen initialen Beteiligung an der clearvise AG auf Basis eines günstigen Umtauschverhältnisses ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir diesem Grundsatz treu bleiben. Diese Transaktion ist aus zwei Gründen für uns reizvoll: (1) Sie ist für uns auch bei isolierter Betrachtung eine gute Investition und (2) sie leitet eine unserer drei Initiativen zur Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells ein. Unsere Fähigkeit, Transaktionen zu strukturieren und Kapital in die Energiewende zu kanalisieren, wird für uns auch in Zukunft entscheidend sein, um erfolgreich maßgeschneiderte Lösungen für institutionelle Investoren anzubieten. Wir freuen uns, dass unser Ankeraktionär uns dabei unterstützt, den nächsten Schritt nach vorne zu machen.“

Die Beteiligung an der clearvise AG wurde von der Tochtergesellschaft der Arvantis-Gruppe für erneuerbare Energien, der Pelion Green Future, unterstützt. Jeremias Heinrich, Gründer und Geschäftsführer der Arvantis Gruppe: „Wir sind entschlossen, Pacifico Renewables beim Aufbau eines führenden Unternehmens für die Energiewende kontinuierlich zu unterstützen. Dieser Schritt stellt den Beginn eines Übergangs zu einem breiteren Geschäftsmodell dar, das perfekt geeignet ist, von einer Vielzahl von Möglichkeiten zu profitieren, die sich durch die laufende grüne Revolution unserer Energieversorgung ergeben. Das Umtauschverhältnis war bei dieser Transaktion daher nur ein zweitrangiger Aspekt für uns.“

Über erneuerbare Energien hinaus

Investitionen in grüne skalierbare Technologien

Seit seinem Börsendebüt im Jahr 2019 hat Pacifico Renewables eine starke Erfolgsgeschichte als dynamisch wachsendes Unternehmen für erneuerbare Energien geschrieben. Während die erneuerbaren Energien weiterhin im Mittelpunkt des Geschäftsmodells stehen werden, wird Pacifico Renewables seine Aktivitäten weiterentwickeln, um auch Chancen in anderen skalierbaren grünen Technologien wahrzunehmen, die für eine erfolgreiche Energiewende benötigt werden. Projekte im Bereich der Batteriespeicherung wurden als nächster Schwerpunkt identifiziert, da diese Technologie in den nächsten Jahren eine Schlüsselrolle für die Energiewende spielen wird.

Christoph Strasser, Co-CEO: „Wir haben als reiner Grünstromproduzent mit dem Ziel begonnen, die Energiewende zu beschleunigen. Die Dringlichkeit, unser Energiesystem rasch zu dekarbonisieren, war noch nie so groß wie heute und bietet uns über Wind- und Solarprojekte hinaus noch nie dagewesene Möglichkeiten. Aufbauend auf unseren grünen Ursprüngen, unserer Erfolge, unserer Erfahrung, unserem Netzwerk und unserem jungen, dynamischen Team sind wir nun bereit, den nächsten Schritt zu tun: Wir gehen über erneuerbaren Energien hinaus und entwickeln uns zu einem zukunftsträchtigen Unternehmen für Investitionen in die Energiewende.“

Einen umfassenden Überblick über diese drei Initiativen finden Sie hier: Link zur Homepage.

Über die Pacifico Renewables Yield AG

Die Pacifico Renewables Yield AG ist ein unabhängiger Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien (IPP), der sich zu einem Unternehmen entwickelt, das auf breiterer Basis in die Energiewende investiert. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von in Betrieb befindlichen Wind- und Solarparks in ganz Europa und hat beschlossen, eine große Beteiligung an dem IPP clearvise AG zu erwerben. In Zukunft will die Pacifico Renewables Yield AG nicht mehr nur in erneuerbare Energien mit bilanziellem Eigenkapital investieren, sondern das gesamte Spektrum der Möglichkeiten nutzen, die die sich schnell entwickelnde Energiewende und ihre deutlich gewachsene Pipeline bieten. Das Unternehmen ist im Freiverkehr der Düsseldorfer Börse mit zusätzlichen Anforderungen (Primärmarkt) notiert (ISIN: DE000A2YN371).

