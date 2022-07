DGAP-News: DEFAMA-Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu

DGAP-News: DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

DEFAMA-Hauptversammlung stimmt allen Beschlussvorschlägen zu



22.07.2022 / 13:11

• Alle Beschlussvorschläge mit großer Mehrheit angenommen

• Dividende von 0,51 € je Aktie beschlossen

• Neuwahl von Christine Hager als Aufsichtsrätin





Die heutige Hauptversammlung der DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG hat allen Beschlussvorschlägen der Verwaltung mit großer Mehrheit zugestimmt. Beschlossen wurde die Ausschüttung einer von 0,48 auf 0,51 € je Aktie erhöhten Dividende, die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, die Wahl der Kowert Schwanke & von Schwerin Wirtschaftsprüfer Steuerberater GbR, Berlin, zum Konzernabschlussprüfer und die Neuwahl von Christine Hager in den Aufsichtsrat.



Die Neuwahl erfolgte, weil der seit Firmengründung der DEFAMA amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Peter Schropp auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen nach fast 8 Jahren einer außergewöhnlich erfolgreichen Zusammenarbeit mit Ablauf der Hauptversammlung das Gremium verlassen hat. Herr Schropp hat angekündigt, der Gesellschaft auch nach seinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat als Aktionär verbunden zu bleiben.



Vorstand und Aufsichtsratskollegen bedanken sich bei Herrn Schropp für die geleistete Arbeit und intensive Betreuung. Insbesondere die Unterstützung in den ersten Jahren nach der Firmengründung war für DEFAMA von unschätzbarem Wert. In seine Amtszeit fielen operativ rund 60 Immobilien-Käufe, etliche bedeutende Umbauprojekte und ein Verkauf zum doppelten Einstandspreis. Zudem begleitete er den Gang an die Börse im Sommer 2016 und mehrere Kapitalerhöhungen. Während der Tätigkeit von Herrn Schropp hat die DEFAMA-Aktie seit der Erstnotiz um mehr als 500% zugelegt, gegenüber der ersten außerbörslichen Kapitalerhöhung im Dezember 2014 sogar um mehr als 1.000%.



Den Vorsitz im Aufsichtsrat übernimmt sein bisheriger Stellvertreter Henrik von Lukowicz. Als Nachfolgerin und neue stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende wurde Frau Christine Hager gewählt. Sie verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Segment Einzelhandelsimmobilien und ist seit 2015 Managing Director bei der in Hamburg ansässigen redos-Gruppe. Zuvor war sie von 2007 bis 2015 bei JLL zunächst als Head of Retail Asset Management tätig und anschließend als Head of Shopping Center Management für Deutschland und Österreich verantwortlich.



Christine Hager ist seit 2018 Vorstandsvorsitzende im German Council of Shopping Places (GCSP), dem bundesweit einzigen Interessenverband der Handelsimmobilienwirtschaft. Darüber hinaus engagiert sie sich im ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss und ist seit September 2021 Mitglied im Vorstand des Institut für Corporate Governance in der deutschen Immobilienwirtschaft (ICG). Frau Hager erhielt bereits mehrfach Auszeichnungen für ihre Arbeit. Zuletzt wurde sie im Herbst 2021 vom immobilienmanager Magazin auf Platz 1 in der Kategorie „Managerin“ in der Immobilienwirtschaft gewählt.





Über die Deutsche Fachmarkt AG



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten, überwiegend in Nord- und Ostdeutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind je zwei oder mehr bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Qualitätssegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.





Kontaktadresse



DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Nimrodstr. 23

13469 Berlin



Internet: www.defama.de





Ansprechpartner



Matthias Schrade



Tel.: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 0

Fax: +49 (0) 30 / 555 79 26 - 2

Mail: schrade@defama.de



