Telekom: Schlechte News von Verizon schicken T-Aktie ans Dax-Ende

Es ist die berühmt, berüchtigte Sippenhaft, die heute der Telekom-Aktie das Leben schwer macht. Bringt ein Konkurrent schlechte Nachrichten, dann könnte es bei den anderen Konzernen ja ähnlich laufen. Dementsprechend wird jetzt mit schlechten Zahlen bei der US-Tochter T-Mobile gerechnet und dass wiederum belastet die Aktie des Bonner Dax-Konzern. US-Konkurrent Verizon hat seine Prognose gestrichen. Die T-Aktie kostet das über 2 Prozent.

Schlechte Nachrichten aus Übersee

Bereits vor US-Börsenstart hat Verizon Communications Freitag seine Jahresgewinnprognose gesenkt. Der amerikanische Mobilfunkanbieter hat im zweiten Quartal weniger Kunden neu gewonnen. Für die Experten ist das ein Zeichen, dass sich die hohe Inflation auf das Verhalten der Mobilfunk-Kunden auswirkt. Die Aktie fällt schon vor US-Börsenstart um rund 4 Prozent.

AT&T hatte schon keine guten Nachrichten parat

Bereits Donnerstag standen in den USA die Aktien der Mobilfunkriesen unter Druck. Da hatte der Rivale AT&T davor gewarnt, dass einige seiner Kunden die Bezahlungen der Rechnungen verzögern würden.

Hart umkämpfter Markt

Verizon, AT&T und T-Mobile US, die in dem hart umkämpften amerikanischen Telekommunikationssektor agieren, haben in der Vergangenheit immer wieder versucht sich mit innovativen Produkten und Zusatzbonbons gegenseitig die Kunden abzuwerben. Der Wettbewerb mit der Konkurrenz hat aber auch seinen Preis. So hat Verizon schon nach dem ersten Quartal auf steigende Kosten hingewiesen und heute nach dem zweiten Quartal die Reißleine gezogen. Aber so schnell will der US-Anbieter auch nicht die Flinte ins Korn schmeißen.

Als Marktführer in einer sehr wettbewerbsintensiven Branche sind wir entschlossen, unsere operative und finanzielle Leistung in der zweiten Jahreshälfte zu verbessern

Verizon erwartet nun für 2022 einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 5,10 und 5,25 Dollar je Aktie, Die bisherige Schätzung des Konzerns lag bei 5,40 bis 5,55 Dollar je Aktie.

Telekom leidet mit

Die schlechten Nachrichten schieben die T-Aktie heute ans Dax-Ende und damit ist die 20 Euro Marke, auf die viele Anleger so sehnlich warten, erst einmal wieder Geschichte. Das sich die US-Tochter dem schlechten Umfeld mit einer sehr hohen US-Inflation nicht entziehen kann, dass dürfte klar sein. Allerdings steht noch nicht fest, ob es T-Mobile US auch schwer erwischt hat oder sich der Rückgang in Grenzen hält.

Kommenden Mittwoch sind die Anleger in diesem Punkt schlauer. Da stehen die Quartals-Zahlen von T-Mobile US auf dem Programm. am 11. August ist dann die Mutter aus Bonn an der Reihe. Bevor die Zahlen nicht auf dem Tisch liegen, würden wir bei der Telekom-Aktie nicht in Panik oder ähnliches verfallen. Wir sind überzeugt, dass die T-Aktie ihren Weg über die Marke von 20 Euro finden wird. Zwar wird bis dahin noch der ein oder andere Stein aus dem Weg zu räumen sein, aber am Ende wird sich der Anleger freuen.