Dax Vorbörse 04.09.2025

Dax leicht im Plus erwartet - Warten auf US-Jobdaten

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Imagentle/SHutterstock.com

Der Dax dürfte am Donnerstag mit einem leicht positiven Handelsstart kaum Fortschritte auf dem Weg zurück zu den 24.000 Punkten machen. Nach der Stabilisierung am Vortag warten Anleger weiter auf die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten am Freitag. Der XDax taxierte den deutschen Leitindex kurz vor dem Xetra-Auftakt 0,15 Prozent höher auf 23.638 Punkte. Die Vorgaben sind durchwachsen, denn in den USA waren am Vorabend nur Technologiewerte wieder angesprungen.

Die Vorgaben sind durchwachsen, denn in den USA waren am Vorabend nur die Technologiewerte wieder angesprungen. Die Commerzbank sieht Anzeichen, dass sich der dortige Arbeitsmarkt so langsam abkühlt. Laut dem Devisenexperten Michael Pfister dürften sich Marktteilnehmer in ihrer Sichtweise bestätigt sehen, dass die US-Notenbank Fed demnächst mit Zinssenkungen beginnt. Nachbörslich enttäuschte allerdings der Softwarehersteller Salesforce mit einem schwachen Quartalsausblick, der sich hierzulande auf das Dax-Schwergewicht SAP auswirken könnte.

USA: Techs etwas erholt 

Dank der Kursgewinne der Tech-Schwergewichte Alphabet und Apple ist die US-Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch auf Erholungskurs gegangen. Die weiter hohen Anleiherenditen schoben zu viel Euphorie allerdings einen Riegel vor, auch wenn die Zinsen zuletzt wieder etwas zurückgingen. Konjunkturdaten und ein Konjunkturbericht der US-Notenbanken bewegten die Kurse zur Wochenmitte kaum. Der Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,79 Prozent auf 23.415 Punkte. Damit knüpfte er nach zwei schwachen Tagen wieder an die Gewinnserie aus der Vorwoche an. Der jüngst ebenfalls schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit 0,05 Prozent moderat im Minus bei 45.271 Zählern. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,51 Prozent auf 6.448 Punkte.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones45.295- 0,55 Prozent
S&P 5006.448+ 0,51 Prozent
Nasdaq 23.415+ 0,79 Prozent

Anleihen: 

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,34+ 0,04 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,79+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,29+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1650- 0,01 Prozent
Dollar in Yen148,25+ 0,1 Prozent
Euro in Yen172,73+ 0,01 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent67,16 USD- 0,44  USD
WTI63,42 USD- 0,45  USD
