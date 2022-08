IRW-News: X1 Esports and Entertainment Ltd.: X1 Esports schliesst Übernahme der Assets der Rocket League Community ShiftRLE ab

IRW-PRESS: X1 Esports and Entertainment Ltd.: X1 Esports schliesst Übernahme der Assets der Rocket League Community ShiftRLE ab

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Die Übernahme von ShiftRLE soll das globale Videospiel-Portfolio von X1 erweitern. Medienunternehmen sehen gerade ein starkes Nutzerengagement und Wachstum.

· Es wird erwartet, dass die Transaktion die Position von X1 im Esportsmarkt durch die Übernahme von mehr als 30.000 Social-Media-Followern von Shift unter twitter.com/ShiftRLE verstärkt

· Rocket League hat weltweit durchschnittlich über 80 Millionen Spieler pro Monat [1]

· Die Übernahme ist die zweite abgeschlossene Akquisition von X1 nach dem Börsengang, nachdem am 5. August 2022 der Abschluss der Übernahme von Tyrus LLC bekannt gegeben wurde

Vancouver, BC - 10. August 2022 - X1 Esports and Entertainment Ltd. (X1 Esports oder das Unternehmen) (CSE: XONE - WKN: A3DQM2), ein Gaming- und Medienportfoliounternehmen, das ein wachsendes Esports-Franchise und eine führendes Creator-Economy-Beteiligung besitzt und betreibt, freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 25. Juli 2022 bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Übernahme der Vermögenswerte von ShiftRLE ("Shift"), einem Online-Nachrichtenportal mit Schwerpunkt auf dem beliebten Videospiel Rocket League, abgeschlossen hat.

Im Zusammenhang mit dem Erwerb der Vermögenswerte, die das Geschäft von Shift umfassen, hat das Unternehmen Beratungsverträge mit vier Verkäufern abgeschlossen, die als Schlüsselpersonen für den weiteren Betrieb von Shift verantwortlich sein werden, und an diese Personen 333.333 Stammaktien des Kapitals von X1 mit einem angenommenen Ausgabepreis von 0,45 CAD$ pro Stammaktie (die "Consideration Shares") ausgegeben. Zusätzlich zu den Consideration Shares zahlt das Unternehmen den Verkäufern einen Barkaufpreis in Höhe von 50.000 US$ in bar, wovon 25.000 US$ in Verbindung mit dem Abschluss der Akquisition gezahlt wurden und 25.000 US$ innerhalb von 45 Tagen nach dem Abschlussdatum zahlbar sind. Die Verkäufer haben außerdem Anspruch auf Earn-Out-Zahlungen für 36 Monate ab dem Abschlussdatum in Form eines Anteils von 7 % der Bruttoeinnahmen, die Shift erwirtschaftet, bis zu einem Höchstbetrag von 250.000 US-Dollar (der Earnout"). Der Earnout kann nach Wahl des Unternehmens in bar oder in Stammaktien ausgezahlt werden, und zwar zu einem Preis, der dem vierzehntägigen Handelskurs vor dem Auszahlungsdatum entspricht, oder zu einem anderen Preis, der gemäß den Richtlinien der Börse erforderlich ist.

Die Aktien unterliegen einer von der CSE auferlegten Haltefrist von vier Monaten ab dem Ausgabedatum und einer vertraglichen Weiterverkaufsbeschränkung, die dazu führt, dass 25 % der Aktien sechs (6) Monate nach dem Abschlussdatum und 25 % danach in Abständen von sechs (6) Monaten freigegeben werden. Weitere Informationen zu den Übernahmebedingungen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 25. Juli 2022.

"Wir sind begeistert, die Übernahme von Shift abgeschlossen zu haben", sagte Mark Elfenbein, CEO von X1. "Nicht nur die Shift-Community ist im letzten Jahr beträchtlich gewachsen, sondern wir glauben auch, dass Rocket League eine enorme globale Anziehungskraft auf Fans ausübt, die nach den Inhalten suchen, die Shift bieten kann."

Informationen zu ShiftRLE

Das in Las Vegas ansässige Unternehmen ShiftRLE, das von den Mitbegründern Achilleas Fotiou und Jalen Jones geleitet wird, hat seit seinem Start im Jahr 2020 ein stetiges Wachstum der Nutzerzahlen verzeichnet. Shift erreicht derzeit über 8 Millionen Impressionen während der Saison des RLCS und verzeichnet ein Wachstum von 14 Millionen Impressionen während der Transferzeiten, in denen der Roster-Nachrichtenzyklus am aktivsten ist. Mit Niederlassungen in Amerika und Europa hat das Unternehmen eine internationale Präsenz in der Esports-Branche aufgebaut.

"Während Rocket League seinen Aufstieg zu einem bekannten Namen in der Esport- und Gaming-Welt fortsetzt, wird unser Team bei Shift auch weiterhin in vielen Bereichen daran beteiligt sein. Die Investition von X1 soll nicht nur ihren Glauben an uns widerspiegeln, sondern auch das Potenzial, das Rocket League als Ganzes hat. Wir freuen uns sehr darauf, Shift weiter auszubauen und unser Ziel zu verwirklichen, das Multimedia-Unternehmen zu werden, das für die nächsten Jahre bestehen bleibt.

Rocket League ist einer der führenden Esports der Welt [2]. Mit seinen 5-Minuten-Spielen, die Non-Stop-Action bieten, hat das Auto-Fußball-Hybridspiel seit seiner Einführung ein signifikantes Wachstum bei Spielern aller Demografien erfahren und verzeichnet nun laut Active Player [3] einen weltweiten Durchschnitt von 80 Millionen Spielern pro Monat.

Shift ist eine unabhängige Nachrichtenquelle für Rocket League-Fans. Shift wurde bekannt, weil es exklusive Informationen hinter den Kulissen über Rocket League-Ranglistenänderungen und -Proben erhielt, bevor diese öffentlich bekannt wurden. Shift spielt eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass die Konversation über Rocket League esports auch über das Spielfeld hinaus weitergeht, indem es über Roster-Transaktionen und allgemeine esport-Nachrichten berichtet und sicherstellt, dass die Fans auch während der ruhigeren Wettbewerbsperioden in Kontakt bleiben.

Über X1

X1 Esports and Entertainment ist ein Gaming- und Medienportfoliounternehmen, das ein wachsendes Esports-Franchise, RixGG, besitzt und betreibt. Das Geschäft von Rix.gg ist das wettbewerbsorientierte Spielen von Videospielen durch Teams um Geldpreise und die damit verbundenen Aktivitäten wie Merchandising und die Veranstaltung von Turnieren.

Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter www.X1Esports.com oder per E-Mail an info@X1Esports.com.

Im Namen des Unternehmens

Mark Elfenbein

Chief Executive Officer

mark@x1esports.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "kann", "sollte", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören die Fähigkeit von ShiftRLE, sich wie erwartet oder überhaupt in das X1-Portfolio zu integrieren, das Wachstum von ShiftRLE und die Etablierung von ShiftRLE als Multimedia-Unternehmen mit Langlebigkeit in diesem Bereich sowie die Erzielung von Einnahmen durch ShiftRLE. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören die Nichterfüllung der Bedingungen der jeweiligen Wertpapierbörse(n) und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden, sowie das Nichterreichen des erwarteten Wachstums, zusammen mit oder unabhängig von Shift, die sich ändernden Markt- und Branchenbedingungen, die Fähigkeit von X1 und ShiftRLE, ihre jeweiligen Geschäftsstrategien, einschließlich Expansionsplänen, umzusetzen, die fortgesetzte Relevanz von ShiftRLEs Medienkompetenz, die Wettbewerbsbedingungen, nachteilige Branchenereignisse, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung bei Bedarf und die fortgesetzte Relevanz von Rocket League. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

