IRW-News: Energy Plug Technologies Corp.: Energy Plug und Malahat Battery Technology geben strategische Allianz mit Quantum eMotion in den Bereichen Energie und Verteidigung, einschließlich einer auf die NATO abgestimmten Initiative, bekannt

IRW-PRESS: Energy Plug Technologies Corp.: Energy Plug und Malahat Battery Technology geben strategische Allianz mit Quantum eMotion in den Bereichen Energie und Verteidigung, einschließlich einer auf die NATO abgestimmten Initiative, bekannt

Vancouver, BC - 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Energy Plug Technologies Corp. (CSE: PLUG, OTCQB: PLGGF, FWB: 6GQ), Malahat Battery Technology Corp. (MBT) und Quantum eMotion Corp. (TSXV: QNC, OTCQB: QNCCF) freuen sich, die Unterzeichnung einer Entwicklungskooperationsvereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung quantensicherer Energiespeicher- und Verteidigungssysteme für kritische Infrastrukturen bekannt zu geben.

Diese Partnerschaft integriert die patentierten Technologien von Quantum eMotion mit den fortschrittlichen Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) und Energiemanagementplattformen (EMS/PMS) von Energy Plug und MBT, um cyber-resiliente, quantensichere Energiesysteme bereitzustellen, die in der Lage sind, nationale und industrielle Energieanlagen vor aufkommenden Cyber- und Post-Quanten-Bedrohungen zu schützen.

Verteidigung, Energie und Zusammenarbeit mit indigenen Völkern

MBT, ein von indigenen Völkern geführtes und mit der Malahat Nation verbundenes Unternehmen, wird eine zentrale Rolle bei der Systementwicklung, der Fertigung und der Beteiligung indigener Völker an Programmen für Verteidigung und saubere Energien spielen.

Die Partner werden gemeinsam quantensichere BESS-Architekturen konzipieren und implementieren, und zwar zur Unterstützung von:

- Arktischen Verteidigungsanlagen und abgelegenen Militärstützpunkten,

- Tragbaren Feldsystemen, die ein sicheres Strom- und Kommunikationsnetz für Einsatzkräfte bereitstellen.

- Intelligenten Stromnetzen im Kraftwerksmaßstab, die quantensichere Verschlüsselung in kritische Energie- und IoT-Infrastruktur einbinden.

Auf dieser Grundlage treiben EPT, MBT und QeM in Partnerschaft mit einem der weltweit führenden Rüstungsunternehmen eine auf die NATO abgestimmte Verteidigungsinitiative voran und verfolgen gleichzeitig Kooperationsprojekte mit einem großen internationalen Verteidigungs- und Energiepartner - dessen Identität zum jetzigen Zeitpunkt noch vertraulich ist -, die sämtlich im Rahmen gemeinsamer kanadischer Cybersicherheitsrahmenwerke entwickelt wurden, um sichere, energieresiliente Systeme bereitzustellen, die mit quantenverstärkter Cybersicherheit ausgestattet sind.

Ein neuer Standard für sichere Energie

Der QRNG2-Chip von Quantum eMotion basiert auf Elektronentunnel-Quanteneffekten und liefert echte Zufälligkeit mit hoher Geschwindigkeit auf Hardwareebene, während die QxEaaS-Plattform Entropie-on-Demand für sichere Kommunikation und verteilte Steuerung bereitstellt.

Diese Technologien, die in die Energiesysteme von Energy Plug und MBT integriert werden, bilden eine quantenresiliente Sicherheitsschicht, die eingebettete Hardware, Edge-Geräte und Cloud-Infrastruktur umfasst.

Durch diese Zusammenarbeit zählt Energy Plug zu den ersten Energietechnologieunternehmen, die Cybersicherheit auf Quantenebene operationalisieren und damit einen neuen Maßstab für die Resilienz und Vertrauenswürdigkeit intelligenter, dezentraler Stromversorgungssysteme setzen.

Über QeM

Die Zielsetzung des Unternehmens besteht darin, der wachsenden Nachfrage nach erschwinglicher Hardware- und Software-Sicherheit für vernetzte Geräte nachzukommen. QeM hat sich dank seines patentierten Quanten-Zufallszahlengenerators zu einem Vorreiter im Bereich klassischer und quantenbasierter Cybersicherheitslösungen entwickelt; dabei handelt es sich um eine Sicherheitslösung, die die eingebaute Unvorhersehbarkeit der Quantenmechanik ausnutzt und einen verbesserten Schutz für hochwertige Vermögenswerte und kritische Systeme verspricht.

Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf hoch bewertete Finanzdienstleistungen, das Gesundheitswesen, Blockchain-Anwendungen, Cloud-basierte IT-Sicherheitsinfrastruktur, als geheim eingestufte Regierungsnetzwerke und Kommunikationssysteme, sichere Geräteverschlüsselung (IoT, Automobilsektor, Unterhaltungselektronik) und Quantenkryptographie zu konzentrieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter https://www.quantumemotion.com/ oder kontaktieren Sie:

Über Malahat Battery Technology Corp.

MBT, ein von indigenen Völkern geführtes und mit der Malahat Nation verbundenes Unternehmen, wird eine zentrale Rolle bei der Systementwicklung, der Fertigung und der Beteiligung indigener Völker an Programmen für Verteidigung und sauberen Energien spielen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://malahatbattery.com.

Über Energy Plug Technologies Corp.

Energy Plug Technologies Corp. ist ein Marktführer bei sicheren und widerstandsfähigen Energiespeicherlösungen, der die Entwicklung von Batterietechnologien der nächsten Generation für private, gewerbliche und Versorgungsanwendungen vorantreibt. Das Unternehmen hat sich der Verbesserung der Netzstabilität, der Cybersicherheit sowie der Einführung nachhaltiger Energien verschrieben und arbeitet dabei mit führenden Technologieunternehmen, Regierungsbehörden und indigenen Communitys zusammen. Nähere Informationen erhalten Sie unter https://energyplug.com.

Kontaktdaten

Energy Plug Technologies Corp.

Paul Dickson

CEO, Direktor

info@energyplug.com

(604) 283-1262

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Energy Plug Technologies Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81379

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81379&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA29280V1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.