DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE: ‘Welcome to the unexpected’: Die AYFW 2022 zieht nach Mailand und präsentiert die ABOUT YOU Fashion Show und 16 Brand Shows im eigens aufgebauten AYFW Village in der Zona Farini

DGAP-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges

ABOUT YOU Holding SE: ‘Welcome to the unexpected’: Die AYFW 2022 zieht nach Mailand und präsentiert die ABOUT YOU Fashion Show und 16 Brand Shows im eigens aufgebauten AYFW Village in der Zona Farini



16.08.2022 / 15:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Hamburg, 16. August 2022

‘Welcome to the unexpected’: Die AYFW 2022 zieht nach Mailand und präsentiert die ABOUT YOU Fashion Show und 16 Brand Shows im eigens aufgebauten AYFW Village in der Zona Farini

ABOUT YOU Fashion Week Autumn/Winter 2022: vom 20. bis 24. September 2022 in der Zona Farini

ABOUT YOU Fashion Show sowie 16 Brand Shows unter dem diesjährigen Motto: ‘Welcome to the unexpected’

Lead Agency ist die weltweit führende Kreativagentur Villa Eugénie mit Creative Director Etienne Russo

Individuelle Brand Shows für u.a. HUGO, adidas by Stella McCartney, LENI KLUM x ABOUT YOU, RÆRE by Lorena Rae, LeGer by Lena Gercke, Guido Maria Kretschmer COLLECTION, a lot less by Lena Meyer-Landrut, HOERMANSEDER x ABOUT YOU, 6PM uvm.

Highlights der AYFW 2022: das AYFW Village inklusive Concept Store und Live-Shopping-Formaten sowie zahlreiche internationale VIPs, Künstler*innen und Digital Creator vor Ort

Alle AYFW Filme sind nur wenige Tage später für Fans und Follower*innen auf YouTube und aboutyou-fashionweek.de verfügbar

ABOUT YOU geht den Weg der Internationalisierung auch für die ABOUT YOU Fashion Week weiter, welche in diesem Jahr zeitgleich mit der Milano Fashion Week stattfindet. Vom 20. bis zum 24. September 2022 präsentiert der Fashion Online-Shop abermals bekannte Premium- und Streetwear-Brands und inszeniert diese in individuell konzipierten Fashion Shows. Klarer Anspruch der AYFW 2022: Etwas noch nie zuvor Dagewesenes zu erschaffen. „Wir wollen uns mit unserer auf Internationalität ausgerichteten ABOUT YOU Fashion Week nicht nur im Relevant Set anderer großer, internationaler Fashion Weeks positionieren, sondern uns mit einem einzigartigen Konzept als DIE Fashion Week für die Gen Z hervorheben. Wir kombinieren Fashion mit Entertainment und das wird sich sowohl in unserer ABOUT YOU Fashion Show als auch den Brand Shows wiederfinden”, so Julian Jansen, Director Content von ABOUT YOU.

Mailand diente bereits im Mai 2022 als Kulisse für die ABOUT YOU Awards und war als wichtige internationale Fashion-Metropole auch die erste Wahl für die diesjährige AYFW. Getreu dem Motto ‘Welcome to the unexpected’ erwartet die geladenen Gäste ein außergewöhnliches Fashion-Erlebnis, das mit Regeln bricht, Inklusion fördert und neue Perspektiven hervorbringt. Die AYFW 2022 ruft dazu auf, Fashion nicht durch Geschlecht, Alter, Rasse, Körperformen, Lebensstil oder die Gesellschaft bestimmen zu lassen, sondern sich frei und individuell durch Mode auszudrücken.

Als starken und erfahrenen Partner holt sich ABOUT YOU erneut die führende Kreativagentur Villa Eugénie an die Seite. Bereits im vergangenen Herbst wurde für die Kreation der ABOUT YOU Fashion Show in Berlin mit der Agentur und dem renommierten Gründer und Creative Director Etienne Russo zusammengearbeitet. Im September geht die erfolgreiche Zusammenarbeit noch einen Schritt weiter und so wurde gemeinsam ein ganzheitliches Konzept für die AYFW neu entwickelt. Mit der Installation eines temporären Baus in der Zona Farini, einer ungenutzten Freifläche im Zentrum von Mailand, wird eine eigene, nie zuvor dagewesene Fashion-Welt geschaffen. Das für fünf Show-Tage errichtete AYFW Village bietet neben den Fashion Shows ein innovatives Set-up für die Integration weiterer Aktivierungen, die das Konzept mit Fashion-Entertainment-Charakter unterstreichen und die AYFW vor Ort und virtuell erlebbar machen: ein Concept Store, Social Sets, Live-Shopping Formate uvm.

Den spektakulären Auftakt bildet auch in diesem Jahr die ABOUT YOU Fashion Show, die die AYFW eröffnet und zahlreiche internationale VIPs, Künstler*innen und Digital Creator empfängt. In den darauffolgenden Tagen erwartet die geladenen Gäste 16 individuell inszenierte Fashion Shows: HUGO, adidas by Stella McCartney, LASCANA, TOM TAILOR DENIM, Puma, LEVI’S, #RethinkFashion by Perwoll, G-Star RAW, LENI KLUM x ABOUT YOU, RÆRE by Lorena Rae, LeGer by Lena Gercke, Guido Maria Kretschmer COLLECTION, a lot less by Lena Meyer-Landrut, HOERMANSEDER x ABOUT YOU, 6PM und WhyNot.

Die gesamte AYFW wird zusätzlich zu den Live-Shopping-Formaten mit einer breit angelegten Social Media-Kampagne begleitet. Neben der Verlängerung auf Social Media warten für alle Fans und Follower*innen, wie auch im letzten Jahr, aufwendig produzierte Fashion Show-Filme - diese sind nur wenige Tage später via YouTube und aboutyou-fashionweek.de aufrufbar.

Weitere Informationen auf aboutyou-fashionweek.de.



Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU stehen die Kund*innen im Fokus und werden unterstützt, sich individuell durch Mode auszudrücken. Kund*innen finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 500.000 Artikeln von über 3.500 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 45 Millionen monatlich aktiven User*innen eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX® Index aufgenommen.

Pressekontakt ABOUT YOU

Ann-Christine Klesper | Corporate Communications

presse@aboutyou.com

+49 (0)40 638 569 212