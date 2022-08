INFINEON - Aktie mit Verkaufssignal

Infineon Technologies AG - WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Kurs: 24,965 € (XETRA)

Die Infineon- Aktie befindet sich seit ihrem Mehrjahreshoch vom 19. November 2021 bei 43,84 EUR in einer starken Abwärtsbewegung. Sie fiel auf ihren langfristigen Aufwärtstrend seit dem Jahr 2009 zurück. Nach einem Tief 20,67 EUR setzte eine Erholung ein, welche die Aktie an den EMA 200 führte.

Der anschließende Rückfall auf die Unterstützungszone zwischen 25,76 EUR und 25,44 EUR bot der Aktie die Chance auf eine inverse SKS. Vorgestern fiel der Wert allerdings unter diese Unterstützungszone. Damit verminderten sich die Chancen auf eine inverse SKS deutlich.

Zunächst doch abwärts

Mit dem Bruch der Unterstützungszone zwischen 25,76-25,44 EUR ergab sich in der Infineon-Aktie ein Verkaufssignal. Dieses Signal könnte eine Abwärtsbewegung in Richtung 22,00-21,75 EUR und damit auf den langfristigen Aufwärtstrend oder sogar an das Korrekturtief bei 20,67 EUR abfallen.

Eine schnelle Rückkehr über 25,76 EUR würde das Chartbild wieder etwas aufhellen. Dann ergäbe sich doch noch die Chance auf eine inverse SKS. Die Nackenlinie liegt bei 30,71 EUR.

Fazit: Die Bullen mussten zuletzt in der Infineon-Aktie einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Jetzt sind erst einmal die Bären am Zug.

