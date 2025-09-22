Werbung ausblenden
Aixtron, Süss und PVA

Chipwerte gefragt - ASML-Hochstufung im Blick

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
(dpa-AFX) - Aktien aus dem Bereich der Chipausrüster sind am Montag bei Anlegern beliebt. Die Titel von ASML zogen infolge einer Hochstufung durch die US-Bank Morgan Stanley an der Amsterdamer Börse um 3,3 Prozent an. Für die deutschen Branchenwerte Aixtron, PVA Tepla und Suss Microtec ging es in der Folge um bis zu 2,1 Prozent nach oben.

Morgan-Stanley-Analyst Lee Simpson setzt mit seiner "Overweight"-Empfehlung nun wieder auf möglicherweise steigende Gewinnerwartungen bei ASML und eine zyklische Erholung des Spezialisten für Lithografiesysteme. Er rechnet damit, dass sich der Anlegerfokus zunehmend auf das Jahr 2027 richtet, an das er selbst optimistischer herangehe als der Analystenkonsens.

Aixtron war am Montag im Schlepptau der beste unter den drei deutschen Branchenwerten. Laut Mitteilung wurde das hundertste G10-SiC-System ausgeliefert. Dieses ermögliche die Herstellung von Siliziumkarbidschichten und ermögliche so entscheidende Schritte zur Produktion effizienter SiC-Leistungshalbleiter./tih/jha/

