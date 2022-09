DGAP-News: Klöckner & Co wird SDAX®-Sieger im Kapitalmarktwettbewerb „Investors’ Darling“

DGAP-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Klöckner & Co wird SDAX®-Sieger im Kapitalmarktwettbewerb „Investors’ Darling“



15.09.2022 / 12:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Klöckner & Co als Unternehmen mit der besten Finanzkommunikation im SDAX ® ausgezeichnet

ausgezeichnet Jury hebt die interessante Kapitalmarktstory durch die Kombination aus Stahlhandel und Digitalisierung hervor

Renommierter Kapitalmarktwettbewerb des manager magazins und der HHL Leipzig Graduate School of Management Duisburg, 15. September 2022 – Klöckner & Co SE („Klöckner & Co“) hat bei dem renommierten Kapitalmarktwettbewerb „Investors’ Darling“ 2022 den ersten Platz im SDAX® belegt und wurde damit als Unternehmen mit der besten Finanzkommunikation in diesem Börsenindex ausgezeichnet. Der Wettbewerb, der jährlich vom manager magazin und von der HHL Leipzig Graduate School of Management veranstaltet wird, analysiert und bewertet die Reporting- und Investor-Relations-Tätigkeiten sowie die Kapitalmarktperformance der 160 größten deutschen Unternehmen aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Im Gesamtranking belegt Klöckner & Co den 5. Platz. Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands von Klöckner & Co, hat die Auszeichnung bei der heutigen Preisverleihung entgegengenommen. „Eine transparente Finanzkommunikation hat bei Klöckner & Co höchste Priorität. Der erste Platz im ‚Investors’ Darling‘-Wettbewerb für den SDAX® belegt, dass uns das gelingt. Im Namen des gesamten Teams freue ich mich über diese Auszeichnung und sehe sie als Ansporn, unsere erfolgreiche Arbeit fortzusetzen“, sagte Kerkhoff. Entscheidend für die hervorragende Bewertung von Klöckner & Co war laut der Jury, die sich aus ausgewiesenen Experten zusammensetzt, dass das Unternehmen eine interessante Kapitalmarktstory durch die Kombination aus Stahlhandel und Digitalisierung vorweist. Der Wettbewerb wird seit 2014 vom manager magazin und der HHL Leipzig Graduate School of Management ausgerichtet. Basis der Bewertung ist eine umfangreiche Analyse der Kapitalmarktkommunikation nach mehreren Hundert Kriterien. Betrachtet werden dabei die Dimensionen Re­porting, Investor Re­lations und die Kapitalmarktperformance, die sich aus der Kurs­performance über drei Jah­re rela­tiv zur Bra­nche und aus einer Investoren­um­frage zusammensetzt. Über Klöckner & Co: Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 140 Standorten in 13 Ländern bedient Klöckner & Co über 100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 7.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete Klöckner & Co einen Umsatz von rund 7,4 Mrd. €. Mit dem Ausbau seines Portfolios an CO2-reduzierten Werkstoffen, Service- und Logistikleistungen unter der neuen Dachmarke Nexigen® unterstreicht das Unternehmen seine Ambition als Pionier einer nachhaltigen Stahlindustrie. Gleichzeitig hat sich Klöckner & Co als Vorreiter der digitalen Transformation in der Stahlindustrie zum Ziel gesetzt, seine Liefer- und Servicekette zu digitalisieren und weitgehend zu automatisieren. So möchte sich das Unternehmen zur führenden digitalen One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe, Ausrüstung und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika entwickeln. Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX®-Index der Deutschen Börse gelistet. ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576. Kontakt zu Klöckner & Co SE: Christian Pokropp – Pressesprecher Head of Corporate Communications | Head of Group HR Telefon: +49 203 307-2050 E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.com

15.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de